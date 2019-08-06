Историческое панно из сгоревшего Речного вокзала сняли с интернет-аукциона

Уникальное историческое панно «Рождение Оби» новосибирского художника Владимира Сокола, которое считалось утерянным после пожара в здании Речного вокзала, сняли с интернет-аукциона на ресурсе meshok.net.

Корреспонденту НГС удалось разыскать продавца панно, который скрывается под ником Vitalodisco. Он уточнил корреспонденту НГС, что является лишь посредником в онлайн-торгах, а владельцем исторического панно является другой человек.

«Если он даст добро, то я расскажу. <…> Он (владелец панно. — Прим. ред.) говорит: "У меня есть документы на это всё… Под расписку [панно] получал оттуда, брал после пожара, всё аккуратно укладывал, там всё нормально". <…> А все считают, что [панно] или сгорело, или утеряно, или выброшено», — рассказал продавец корреспонденту НГС.

