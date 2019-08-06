Историческое панно из сгоревшего Речного вокзала сняли с интернет-аукциона

Деревянное панно «Рождение Оби» считалось утерянным после пожара в здании Речного вокзала в 2003 году
Фото: meshok.net
Уникальное историческое панно «Рождение Оби» новосибирского художника Владимира Сокола, которое считалось утерянным после пожара в здании Речного вокзала, сняли с интернет-аукциона на ресурсе meshok.net.
Корреспонденту НГС удалось разыскать продавца панно, который скрывается под ником Vitalodisco. Он уточнил корреспонденту НГС, что является лишь посредником в онлайн-торгах, а владельцем исторического панно является другой человек.
«Если он даст добро, то я расскажу. <…> Он (владелец панно. — Прим. ред.) говорит: "У меня есть документы на это всё… Под расписку [панно] получал оттуда, брал после пожара, всё аккуратно укладывал, там всё нормально". <…> А все считают, что [панно] или сгорело, или утеряно, или выброшено», — рассказал продавец корреспонденту НГС.
После того как информация о продаже панно на аукционе стала публичной, онлайн-торги завершили раньше времени и объявление ушло в архив — теперь его нельзя найти через обычный поиск. Продавец объяснил корреспонденту НГС, что владелец панно решил «поставить всё на паузу».
«Пока, говорит, подумаю, не стоит пока. <…> В городе он разговаривал с серьёзными [людьми]: денег нет — раз, ставить некуда — два. И никому не хочется заниматься этой бумажной волокитой. <…> Никому это не интересно в городе. А ему надо просто продать», — объяснил позицию владельца панно продавец с интернет-аукциона.
Сегодня утром НГС рассказал о выставленном на интернет-аукционе meshok.net деревянном панно новосибирского художника Владимира Сокола, которое считалось утерянным после пожара в здании Речного вокзала. Панно пытались продать за 300 тысяч долларов. О том, что панно действительно существует, реальному покупателю предлагалось убедиться лично до совершения сделки и оплаты лота.