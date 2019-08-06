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Историческое панно из сгоревшего Речного вокзала сняли с интернет-аукциона

Корреспондент НГС разыскал продавца уникального произведения и узнал, как ему досталось панно

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Деревянное панно «Рождение Оби» считалось утерянным после пожара в здании Речного вокзала в 2003 году

Деревянное панно «Рождение Оби» считалось утерянным после пожара в здании Речного вокзала в 2003 году

Фото: meshok.net

Уникальное историческое панно «Рождение Оби» новосибирского художника Владимира Сокола, которое считалось утерянным после пожара в здании Речного вокзала, сняли с интернет-аукциона на ресурсе meshok.net. 

Корреспонденту НГС удалось разыскать продавца панно, который скрывается под ником Vitalodisco. Он уточнил корреспонденту НГС, что является лишь посредником в онлайн-торгах, а владельцем исторического панно является другой человек.

«Если он даст добро, то я расскажу. <…> Он (владелец панно. — Прим. ред.) говорит: "У меня есть документы на это всё… Под расписку [панно] получал оттуда, брал после пожара, всё аккуратно укладывал, там всё нормально". <…> А все считают, что [панно] или сгорело, или утеряно, или выброшено», — рассказал продавец корреспонденту НГС.

Панно размером 15 на 4 метра было изготовлено художником Владимиром Соколом в 1976 году&nbsp;

Панно размером 15 на 4 метра было изготовлено художником Владимиром Соколом в 1976 году 

После того как информация о продаже панно на аукционе стала публичной, онлайн-торги завершили раньше времени и объявление ушло в архив — теперь его нельзя найти через обычный поиск. Продавец объяснил корреспонденту НГС, что владелец панно решил «поставить всё на паузу».

«Пока, говорит, подумаю, не стоит пока. <…> В городе он разговаривал с серьёзными [людьми]: денег нет — раз, ставить некуда — два. И никому не хочется заниматься этой бумажной волокитой. <…> Никому это не интересно в городе. А ему надо просто продать», — объяснил позицию владельца панно продавец с интернет-аукциона.

Панно выставили на торги до 4 октября 2019 года, но потом продавец сам завершил аукцион

Панно выставили на торги до 4 октября 2019 года, но потом продавец сам завершил аукцион

Сегодня утром НГС рассказал о выставленном на интернет-аукционе meshok.net деревянном панно новосибирского художника Владимира Сокола, которое считалось утерянным после пожара в здании Речного вокзала. Панно пытались продать за 300 тысяч долларов. О том, что панно действительно существует, реальному покупателю предлагалось убедиться лично до совершения сделки и оплаты лота. 

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КОММЕНТАРИИ (31)

Молчун
6 авг 2019 в 13:52

Вопрос - а как он стал "владельцем"? Как можно понять из текста и пояснений посредника - во время пожара (вернее, после него) он забрал это панно на хранение. Владельцем он мог стать только при продаже ему этого панно, а этого не было. Так что предмет просто присвоенный. Денег нет - понятно, хочется продать. По этому принципу можно что хочешь украсть, а потом продавать. Впрочем, в истории Новосибирска такие случаи не диковина. Достаточно вспомнить, как "на хранение на время ремонта" разворовали при Мездриче музей Оперного. А там экспонаты были много дороже этого панно.

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6 авг 2019 в 13:52

Все непонятно, понятно только одно, что «владелец» панно испугался, раз сразу снял его с интернет-аукциона после огласки

Типа патриот как все
6 авг 2019 в 13:51

К вопросу о патриотизме ....всего два момента обращаю внимание:
1. ...в городе ни кому до этого дела нет и заниматься не хотят
2. ...ему надо просто продать ...
кто то еще сомневается что в государстве есть патриоты ? на этом простом примере .... нет их. Одни понты и эти понты главнее сейчас чем любая другая мораль.