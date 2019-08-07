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Лето

Волна холода несёт в Новосибирск дожди с грозами

Сезон рекордной жары в Сибири подходит к концу

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В середине недели синоптики ожидают неустойчивую погоду: на смену рекордной жаре придут осадки&nbsp;

В середине недели синоптики ожидают неустойчивую погоду: на смену рекордной жаре придут осадки 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие трое суток: в середине недели в город придут дожди.

«Сейчас мы, как говорится, начинаем уходить от рекордной жары, которая у нас была в начале августа и по Новосибирской области, и по Алтаю, и по другим субъектам — с температурами, превышающими прежние рекорды на 3–4 и более градусов. Это связано с тем, что хотя юго-западный процесс [в атмосфере] сохраняется, но тем не менее сами барические системы начинают перемещаться довольно подвижно с запада на восток, поэтому идёт чередование и погода становится неустойчивой», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его данным, сегодня в Новосибирской области всё ещё будет ощущаться влияние антициклона, поэтому осадки маловероятны. Днём воздух в регионе прогреется до +26...+31 градуса. Но в последующие двое суток, 8 и 9 августа, погода изменится: с запада подойдут циклонические системы и атмосферные фронты, в том числе холодный атмосферный фронт, который вызовет порывистые ветры и дожди разной интенсивности. Также в регионе возможны грозы. Дневная жара ослабнет до +20...+26 градусов по области. Ночная температура также будет понижаться и к пятнице упадёт до +9...+14.

В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня будет +27...+29 градусов, без осадков. 

В четверг, 8 августа, ночью в городе ожидается +17...+19. Ночного дождя синоптики не прогнозируют. Днём в четверг будет +24...+26 градусов, в отдельных районах Новосибирска возможны небольшие дожди и грозы, а порывы ветра местами могут достигать 14 м/с. 

В пятницу, 9 августа, ночная температура в городе будет на уровне +12...+14 градусов, дневная — на уровне +21...+23. Местами пройдут небольшие дожди и прогремит гроза.

В прошлом месяце в Новосибирске прошёл рекордный дождь — самое большое количество осадков за всю историю наблюдений 17 июля зафиксировала метеостанция в Советском районе города.

Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

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