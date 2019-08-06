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Лето

«На теле остаются разводы»: Бердский залив зацвёл и превратился в зелёную лужу

У воды появился неприятный запах, а берег полностью покрыт тёмно-зелёной жижей

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Берег Бердского залива окрасился в тёмно-зелёный цвет

Берег Бердского залива окрасился в тёмно-зелёный цвет

Фото: читательница НГС

В Новосибирской области начали цвести водоёмы — особенно это заметно в Бердском заливе, здесь вода у берега стала насыщенно зелёной и непрозрачной.

«В Речкуновке, МК "Сибиряк", в Бердском Заливе зацвела вода, как-то странно, с запахом. Это видео вчерашнее, сегодня еще хлеще, на теле остаются, как краска, разводы», — написала в редакцию НГС читательница, которая сняла видео на берегу.

читательница НГС

Вода цветёт сейчас и в других водоёмах. Например, на водохранилище в районе микрорайона ОбьГЭС красиво распустились кувшинки.

На ОбьГЭСе уже цветут кувшинки

На ОбьГЭСе уже цветут кувшинки

Так сейчас выглядит вода на лодочной станции «Прибой»

Так сейчас выглядит вода на лодочной станции «Прибой»

В Новосибирске есть место, где вода в водоёме также необычного цвета — на золоотвале ТЭЦ-5 она ярко-голубая из-за растворенных солей кальция и других оксидов металлов,.

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КОММЕНТАРИИ (32)

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6 авг 2019 в 15:57

Затянулась бурой тиной
Гладь старинного пруда...

6 авг 2019 в 15:43

странно, почему власти не порекомендовали жителям собирать эту полезную жижу и натирать ей больные места вместо походов в поликлиники? очень странно...

Александр
6 авг 2019 в 16:04

В выходные был в гостях в районе Бердского залива. Ходили рыбачить на речку Шадриху. Речка впадает в Бердский залив. Вся рыба к верху пузом, вонь стоит и по воде синие сгустки чего то непонятного плавают. Может дело не в теплой воде, а в чем нибудь еще? Может стоит взять воду на анализ и проверить ее состав. Нет ли там чего лишнего?