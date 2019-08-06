«На теле остаются разводы»: Бердский залив зацвёл и превратился в зелёную лужу

В Новосибирской области начали цвести водоёмы — особенно это заметно в Бердском заливе, здесь вода у берега стала насыщенно зелёной и непрозрачной.

«В Речкуновке, МК "Сибиряк", в Бердском Заливе зацвела вода, как-то странно, с запахом. Это видео вчерашнее, сегодня еще хлеще, на теле остаются, как краска, разводы», — написала в редакцию НГС читательница, которая сняла видео на берегу.