«На теле остаются разводы»: Бердский залив зацвёл и превратился в зелёную лужу

Берег Бердского залива окрасился в тёмно-зелёный цвет
Фото: читательница НГС
В Новосибирской области начали цвести водоёмы — особенно это заметно в Бердском заливе, здесь вода у берега стала насыщенно зелёной и непрозрачной.
«В Речкуновке, МК "Сибиряк", в Бердском Заливе зацвела вода, как-то странно, с запахом. Это видео вчерашнее, сегодня еще хлеще, на теле остаются, как краска, разводы», — написала в редакцию НГС читательница, которая сняла видео на берегу.
читательница НГС
Вода цветёт сейчас и в других водоёмах. Например, на водохранилище в районе микрорайона ОбьГЭС красиво распустились кувшинки.
В Новосибирске есть место, где вода в водоёме также необычного цвета — на золоотвале ТЭЦ-5 она ярко-голубая из-за растворенных солей кальция и других оксидов металлов,.