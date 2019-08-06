Готовимся к сезону: на ЛДС «Сибирь» начали заливать новый лёд

На ЛДС «Сибирь» начали заливать новый лёд — руководство новосибирского ХК «Сибирь» готовится к началу нового сезона.

Короткое видео, на котором показан новый лёд, появилось в официальном аккаунте «Сибири» в соцсети Instagram в понедельник, 5 августа.

«Ожидаемое окончание работ — 10 августа. К 13 августа точно успеем, потому что у нас здесь начнётся молодёжный турнир. Там реагент специальный вчера залили, а сегодня будут весь день лёд накатывать, там будет много-много слоёв», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ХК «Сибирь» Мария Левинская.