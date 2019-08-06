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Влюблённые в «Сибирь»

Готовимся к сезону: на ЛДС «Сибирь» начали заливать новый лёд

В ХК «Сибирь» рассказали, когда ледовый дворец будет готов к новому сезону КХЛ

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Заливку нового льда планируют закончить к 10 августа

Заливку нового льда планируют закончить к 10 августа

Фото: instagram.com/hc_sibir, Густаво Зырянов / НГС

На ЛДС «Сибирь» начали заливать новый лёд — руководство новосибирского ХК «Сибирь» готовится к началу нового сезона.

Короткое видео, на котором показан новый лёд, появилось в официальном аккаунте «Сибири» в соцсети Instagram в понедельник, 5 августа.

«Ожидаемое окончание работ — 10 августа. К 13 августа точно успеем, потому что у нас здесь начнётся молодёжный турнир. Там реагент специальный вчера залили, а сегодня будут весь день лёд накатывать, там будет много-много слоёв», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ХК «Сибирь» Мария Левинская.

А на прошлой неделе болельщик новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Дмитрий Казанцев, известный как Усатый в каске, переделал «Запорожец» в «командный» кабриолет. Тюнингованную машину он будет использовать для рекламы любимого клуба.

А узнать, когда и где новосибирский клуб «Сибирь» проведёт первый матч нового сезона, можно в календаре, который составила редакция НГС

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КОММЕНТАРИИ (25)

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6 авг 2019 в 12:36

Да я в хоккей сыграю лучше, чем любая балерина!

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6 авг 2019 в 12:39

Круто!Ждем с нетерпением стоящих игр ,а мы обеспечим своё присутствие на матчах и болеть будем за Вас неистово!!:)

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6 авг 2019 в 12:28

лучше стадион под волейболистам отдайте, они стараются и добиваются отличных показателей при маленьком бюджете ! а эти позорникам каждому по лопате пусть снег кидают толку больше будет и деньги в бюджете останутся