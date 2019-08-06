Дорожники исправили на улице Жуковского разметку, которая путала водителей

Новосибирские дорожники исправили дорожную разметку на улице Жуковского в Заельцовском районе, которая путала водителей.



На видео, которое прислали в редакцию читатели, видно, что вместо сплошной линии, которую приходилось пересекать автомобилистам, нарушая правила движения, сделали прерывистую.

Новую разметку нанесли вчера на повороте с улицы Жуковского в сторону Мочищенского шоссе. Очевидцы предположили, что такая разметка могла стать причиной ДТП в этом месте.

В понедельник, 5 августа, корреспондент НГС отправляла запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать работу дорожников. На момент публикации ответ в редакцию не пришёл.