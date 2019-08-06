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Дороги и транспорт

Дорожники исправили на улице Жуковского разметку, которая путала водителей

До этого автомобилистам приходилось пересекать сплошную линию при левом повороте

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Очевидцы заметили, что разметку переделали в тот же день

Очевидцы заметили, что разметку переделали в тот же день

Фото: читатель НГС

Новосибирские дорожники исправили дорожную разметку на улице Жуковского в Заельцовском районе, которая путала водителей.

На видео, которое прислали в редакцию читатели, видно, что вместо сплошной линии, которую приходилось пересекать автомобилистам, нарушая правила движения, сделали прерывистую. 

Новую разметку нанесли вчера на повороте с улицы Жуковского в сторону Мочищенского шоссе. Очевидцы предположили, что такая разметка могла стать причиной ДТП в этом месте. 

В понедельник, 5 августа, корреспондент НГС отправляла запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать работу дорожников. На момент публикации ответ в редакцию не пришёл. 

Так выглядела новая разметка вчера&nbsp;

Так выглядела новая разметка вчера 

Улица Жуковского попала в план ремонта дорог по программе «БКД». В этом году планируется отремонтировать участок Жуковского от Плановой до Мочищенского шоссе (в том числе места концентрации ДТП на перекрёстке Жуковского и Дмитрия Донского). Работы должны закончиться осенью 2019 года.

Видео: читатель НГС

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КОММЕНТАРИИ (22)

6 авг 2019 в 12:52

Почему с первого раза нельзя нормально сделать? Где контроль со стороны Мэрии, как они работу то с первого раза принимали?

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6 авг 2019 в 13:08

Автоведроводителям хоть на лбу рисуй разметку всё равно тупят на дорогах...

Некто Я
6 авг 2019 в 12:55

Был там, разметка тоже показалось очень корявой. Хорошо, что серьезных ДТП не возникло. Такая сложная развязка и такое разгельдяйство. Надо всех работников мэрии на переобучение.