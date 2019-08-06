Дорожники исправили на улице Жуковского разметку, которая путала водителей

Очевидцы заметили, что разметку переделали в тот же день
Фото: читатель НГС
Новосибирские дорожники исправили дорожную разметку на улице Жуковского в Заельцовском районе, которая путала водителей.
На видео, которое прислали в редакцию читатели, видно, что вместо сплошной линии, которую приходилось пересекать автомобилистам, нарушая правила движения, сделали прерывистую.
Новую разметку нанесли вчера на повороте с улицы Жуковского в сторону Мочищенского шоссе. Очевидцы предположили, что такая разметка могла стать причиной ДТП в этом месте.
В понедельник, 5 августа, корреспондент НГС отправляла запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать работу дорожников. На момент публикации ответ в редакцию не пришёл.
Улица Жуковского попала в план ремонта дорог по программе «БКД». В этом году планируется отремонтировать участок Жуковского от Плановой до Мочищенского шоссе (в том числе места концентрации ДТП на перекрёстке Жуковского и Дмитрия Донского). Работы должны закончиться осенью 2019 года.
Видео: читатель НГС