Зарезать полосатого: инструкция НГС, как правильно выбрать арбуз и не отравиться

Пробовать разрезанные арбузы у прилавка нельзя
Фото: Александр Ощепков / НГС
В Новосибирске начался сезон арбузов — сейчас они продаются практически во всех точках со свежими овощами и фруктами.
Чтобы облегчить читателям выбор, НГС подготовил памятку — рассказываем, на что обратить внимание при покупке.
1. Место продажи арбузов
Арбуз, который вы купили на обочине, опасен для здоровья. Продажа бахчевых вдоль дорог на импровизированных торговых точках запрещена. В таких местах нет никакого контроля качества и санитарных условий. Кроме того, арбузы у дороги могут впитывать в себя тяжелые металлы, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей.
2. Наличие документов
На бахчевых точках, которые работают законно, должен быть полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность продукта — декларация о соответствии, документы фитосанитарного и ветеринарного контроля. При первом требовании продавец обязан предъявить вам документы — это доказывает, что арбузы проверку прошли, а уровень нитратов, пестицидов и токсичных элементов не превышен.
3. Как выглядит торговая точка
Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом. Арбузы должны быть накрыты тентом и лежать на специальных стеллажах. Если они разложены на земле или под них постелили брезент — это нарушение правил хранения.
Также на торговой точке должны быть весы и вывеска со временем работы, а товар в конце рабочего дня по правилам должны убирать.
4. Каков арбуз на вид и ощупь
Попробовать заранее отрезанный кусочек на вкус — плохая идея. Богатый сахаром и глюкозой арбуз — это излюбленное лакомство микробов и насекомых. Поэтому качество арбуза определяется только на ощупь и на вид.
Хороший арбуз выглядит так: он крупный, корка целая и блестящая, цвет яркий и контрастный. Светлое пятно на боку — максимально желтое. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие.
Арбуз адекватного веса — не слишком большой и не маленький, корка твердая — если ноготь ее легко протыкает, значит плод незрелый. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, если ударить пальцем — издаёт умеренно звонкий звук, а если сжать его по бокам, слегка хрустит.
5. Что внутри
Вы принесли арбуз домой, тщательно его вымыли и разрезали.
Что важно: если арбуз имеет кисловатый запах, его нельзя есть, иначе рискуете попасть в больницу с отравлением.
Мякоть хорошего арбуза умеренно красная. Если она интенсивно яркая, даже с небольшим фиолетовым оттенком, а волокна, которые идут от сердцевины к корочке, не белые, а желтоватые, — это может быть признаком высокого содержания нитратов в плоде.
Поверхность среза также выдает нитратные арбузы: если она гладкая, даже глянцевая — арбуз плохой. Если срез искрится крупинками — хороший.
Также помните, что периодом естественного созревания арбузов считается конец лета и начало осени. Арбузы, которые продаются раньше, могут быть недозрелыми либо содержать большое количество нитратов или других азотных удобрений.
Кстати, если вы решите съесть купленный арбуз на природе, то будьте осторожны. Сладкий запах арбузов привлекает опасных насекомых — ос, которых сейчас стало больше.