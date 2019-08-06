Зарезать полосатого: инструкция НГС, как правильно выбрать арбуз и не отравиться

В Новосибирске начался сезон арбузов — сейчас они продаются практически во всех точках со свежими овощами и фруктами. Чтобы облегчить читателям выбор, НГС подготовил памятку — рассказываем, на что обратить внимание при покупке. 1. Место продажи арбузов Арбуз, который вы купили на обочине, опасен для здоровья. Продажа бахчевых вдоль дорог на импровизированных торговых точках запрещена. В таких местах нет никакого контроля качества и санитарных условий. Кроме того, арбузы у дороги могут впитывать в себя тяжелые металлы, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей.

2. Наличие документов На бахчевых точках, которые работают законно, должен быть полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность продукта — декларация о соответствии, документы фитосанитарного и ветеринарного контроля. При первом требовании продавец обязан предъявить вам документы — это доказывает, что арбузы проверку прошли, а уровень нитратов, пестицидов и токсичных элементов не превышен.

Фото: Полина Авдошина

3. Как выглядит торговая точка Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом. Арбузы должны быть накрыты тентом и лежать на специальных стеллажах. Если они разложены на земле или под них постелили брезент — это нарушение правил хранения. Также на торговой точке должны быть весы и вывеска со временем работы, а товар в конце рабочего дня по правилам должны убирать. 4. Каков арбуз на вид и ощупь Попробовать заранее отрезанный кусочек на вкус — плохая идея. Богатый сахаром и глюкозой арбуз — это излюбленное лакомство микробов и насекомых. Поэтому качество арбуза определяется только на ощупь и на вид.

Хороший арбуз выглядит так: он крупный, корка целая и блестящая, цвет яркий и контрастный. Светлое пятно на боку — максимально желтое. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. Арбуз адекватного веса — не слишком большой и не маленький, корка твердая — если ноготь ее легко протыкает, значит плод незрелый. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, если ударить пальцем — издаёт умеренно звонкий звук, а если сжать его по бокам, слегка хрустит.



Фото: Полина Авдошина

5. Что внутри Вы принесли арбуз домой, тщательно его вымыли и разрезали. Что важно: если арбуз имеет кисловатый запах, его нельзя есть, иначе рискуете попасть в больницу с отравлением. Мякоть хорошего арбуза умеренно красная. Если она интенсивно яркая, даже с небольшим фиолетовым оттенком, а волокна, которые идут от сердцевины к корочке, не белые, а желтоватые, — это может быть признаком высокого содержания нитратов в плоде. Поверхность среза также выдает нитратные арбузы: если она гладкая, даже глянцевая — арбуз плохой. Если срез искрится крупинками — хороший.