Поезд до Новосибирска задержится из-за взрывов боеприпасов под Ачинском

Пассажирский поезд из Абакана в Новосибирск задержится больше чем на 4 часа и поедет по изменённому маршруту из-за взрывов на складе боеприпасов в Ачинске.

Об этом утром 6 августа сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.