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Дороги и транспорт

Поезд до Новосибирска задержится из-за взрывов боеприпасов под Ачинском

Пассажирам задержанного поезда дадут сухой паёк

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Задержка составит больше 4 часов, а поезду придётся ехать по изменённому маршруту

Задержка составит больше 4 часов, а поезду придётся ехать по изменённому маршруту

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Пассажирский поезд из Абакана в Новосибирск задержится больше чем на 4 часа и поедет по изменённому маршруту из-за взрывов на складе боеприпасов в Ачинске.

Об этом утром 6 августа сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

«В данный момент поезд № 113 отправляется по расписанию в 10:04 по местному времени. Он будет следовать по изменённому маршруту, потому что на участке, по которому организовано его обычное движение, <…> перекрыта железная дорога из-за ЧП», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Железнодорожники добавили, что сейчас в объезд перекрытого участка движется несколько поездов.

«Задержка [поезда № 113] составит больше четырёх часов. Точной информации у нас пока нет, но понятно, что нужно будет организовывать питание пассажиров, готовить сухой паёк», — добавили в Красноярской железной дороге.

Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском. Видео НГС.Красноярск

Пожар на складе боеприпасов под Ачинском случился около 17:00 по Новосибирскому времени в понедельник, 5 августа. Районные власти ввели режим ЧС и объявили эвакуацию людей из четырёх посёлков, а также части города Ачинск.

В результате ЧП пострадали 12 человек, шесть из которых находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Наши коллеги из NGS24.RU вели онлайн-репортаж с места происшествия: ищите последние новости о взрывах боеприпасов под Ачинском в трансляции.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Типа патриот как все
6 авг 2019 в 11:15

Я всегда говорил - в этой стране революций не надо . Исторически ...тут ...долгоиграющие режимы разрушают себя сами . Надо просто подождать. Вот и эта застойная эпоха номер два скоро кончится , нужно только молиться что бы потери для народа были минимальными на смене эпох. Брежневская закончилась распадом СССР .... а это уже серьезно.

Фывап
6 авг 2019 в 11:00

Наркомовские 10 грамм входят в сухой паёк? Чтобы храбрей пробегали мимо взрывающихся складов.

Точняк
6 авг 2019 в 10:59

У нас в ЧОПе всегда есть сухой паек на 2 года вперёд.