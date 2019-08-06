Поезд до Новосибирска задержится из-за взрывов боеприпасов под Ачинском

Задержка составит больше 4 часов, а поезду придётся ехать по изменённому маршруту
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Пассажирский поезд из Абакана в Новосибирск задержится больше чем на 4 часа и поедет по изменённому маршруту из-за взрывов на складе боеприпасов в Ачинске.
Об этом утром 6 августа сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.
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Железнодорожники добавили, что сейчас в объезд перекрытого участка движется несколько поездов.
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Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском. Видео НГС.Красноярск
Пожар на складе боеприпасов под Ачинском случился около 17:00 по Новосибирскому времени в понедельник, 5 августа. Районные власти ввели режим ЧС и объявили эвакуацию людей из четырёх посёлков, а также части города Ачинск.
В результате ЧП пострадали 12 человек, шесть из которых находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Наши коллеги из NGS24.RU вели онлайн-репортаж с места происшествия: ищите последние новости о взрывах боеприпасов под Ачинском в трансляции.