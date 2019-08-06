Лечитесь на здоровье: в Минздраве подсчитали, сколько врачей приходится на каждого новосибирца

Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, которые лучше всего обеспечены врачами, — Новосибирская область оказалась не в самом выгодном положении.



По данным Минздрава России, в прошлом году в Новосибирской области работало 11 090 врачей различных специальностей. Таким образом, на каждые 10 тысяч жителей региона приходилось в среднем по 39,8 врача, говорится в статистическом сборнике министерства за 2018 год.



Показатель обеспеченности врачами в Новосибирской области оказался выше среднего по Сибири (37,8) и России в целом (37,4), но до лидирующих позиций региону пока далеко.

