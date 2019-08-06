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Здоровье

Лечитесь на здоровье: в Минздраве подсчитали, сколько врачей приходится на каждого новосибирца

На фоне других регионов Новосибирская область оказалась не в самом выгодном положении

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В Новосибирской области услуги врачей оказались более доступными, чем в среднем по России

В Новосибирской области услуги врачей оказались более доступными, чем в среднем по России

Фото: Мария Морсина / НГС

Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, которые лучше всего обеспечены врачами, — Новосибирская область оказалась не в самом выгодном положении.

По данным Минздрава России, в прошлом году в Новосибирской области работало 11 090 врачей различных специальностей. Таким образом, на каждые 10 тысяч жителей региона приходилось в среднем по 39,8 врача, говорится в статистическом сборнике министерства за 2018 год.

Показатель обеспеченности врачами в Новосибирской области оказался выше среднего по Сибири (37,8) и России в целом (37,4), но до лидирующих позиций региону пока далеко. 

Больше всего врачей на 10 тысяч жителей приходилось в Чукотском автономном округе (65,5), Санкт-Петербурге (58,2) и Магаданской области (55,2). Самым низким показатель обеспеченности врачами оказался в Курганской области (24,2), Чечне (26,8) и Псковской области (27,1).

Ранее стало известно, что за полгода пациенты новосибирских больниц и поликлиник написали больше 700 жалоб на врачей. Росздравнадзор рассказал, чем именно недовольны горожане.

Часть пациентов пытается решить проблемы с врачами и без жалоб в контролирующие органы. Недавно, например, пациенты, просидевшие 5 часов в очереди на приём в больнице, поссорились с дежурным врачом и даже сняли его на видео. А возмущённая пациентка новосибирской поликлиники устроила скандал из-за очереди на получение лекарств и сильно поругалась с регистратором — в итоге она попала в полицейский участок.

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КОММЕНТАРИИ (14)

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6 авг 2019 в 10:41

Но сказали врачи:
Мы не знаем причин
Ваших горестей, бед и кручин.
Мы простые врачи,
Мы простые врачи,
Наше дело - анализ мочи!
В нашем сердце другая печаль:
Как прожить на зарплату врача?
И зачем за копейки врачу,
Проверять твои кал и мочу? (с)

6 авг 2019 в 10:45

Сам я небольшой специалист в вопросе обеспеченности врачами. Но слышал, что бегут врачи, уставшие от реформ здравоохранения. Впрочем, от безудержных реформ все уже устали. Но мы должны крепиться, как сказал популярный персонаж.

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6 авг 2019 в 11:02

а до минздрава, интересно, не доходит почему? потому что в Чукотском АО у врача зарплата от 180тыс в мес, в Петербурге стартует от 100 тыс в рядовой поликлинике, а в "столичной" новониколаевке - в лучшем случае 30 тыс на 2 ставки...