Лечитесь на здоровье: в Минздраве подсчитали, сколько врачей приходится на каждого новосибирца

В Новосибирской области услуги врачей оказались более доступными, чем в среднем по России
Фото: Мария Морсина / НГС
Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, которые лучше всего обеспечены врачами, — Новосибирская область оказалась не в самом выгодном положении.
По данным Минздрава России, в прошлом году в Новосибирской области работало
Показатель обеспеченности врачами в Новосибирской области оказался выше среднего по Сибири (37,8) и России в целом (37,4), но до лидирующих позиций региону пока далеко.
Больше всего врачей на 10 тысяч жителей приходилось в Чукотском автономном округе (65,5), Санкт-Петербурге (58,2) и Магаданской области (55,2). Самым низким показатель обеспеченности врачами оказался в Курганской области (24,2), Чечне (26,8) и Псковской области (27,1).
Ранее стало известно, что за полгода пациенты новосибирских больниц и поликлиник написали больше 700 жалоб на врачей. Росздравнадзор рассказал, чем именно недовольны горожане.
Часть пациентов пытается решить проблемы с врачами и без жалоб в контролирующие органы. Недавно, например, пациенты, просидевшие 5 часов в очереди на приём в больнице, поссорились с дежурным врачом и даже сняли его на видео. А возмущённая пациентка новосибирской поликлиники устроила скандал из-за очереди на получение лекарств и сильно поругалась с регистратором — в итоге она попала в полицейский участок.