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Дороги и транспорт

Утро не задалось: новосибирцы встали в глухой пробке на площади Труда

Причиной затора стали несколько аварий

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Из-за пробки на площади Труда оказалось парализованным движение по Широкой, Станционной, Ватутина и Станиславского

Из-за пробки на площади Труда оказалось парализованным движение по Широкой, Станционной, Ватутина и Станиславского

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Утром 6 августа водители встали в глухой пробке на площади Труда и площади Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска — пробка растянулась почти на четыре километра.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся на 3,77 километра, а скорость движения автомобилей в потоке не превышает 3 км/ч. Также в глухой пробке встали водители на улице Станиславского, Широкой, Станционной, Ватутина и проезде Энергетиков. Причиной пробки, согласно сервису, стали несколько ДТП. 

Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч

Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч

В целом уровень пробок в городе в 8:40 оценивался на 4 балла. Также заторы собрались на Большевистской, Немировича-Данченко, Котовского и Карла Маркса.

В минувшую субботу на Бердском шоссе собралась километровая пробка по пути к пляжу «Звезда»: на самом пляже закончились парковочные места.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Фото пользователя
6 авг 2019 в 09:22

Какая необычная, удивительная ситуация для площади Труда!
Обычно там летают же все, как Вжики.

Фото пользователя
6 авг 2019 в 09:14

Видел эту пробку... Автоведроводители стоят у всех долбит авторадио во всю громкость... Матерятся и сигналят...

qqq
6 авг 2019 в 09:58

Страшно подумать, что же будет осенью на дорогах