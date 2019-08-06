Утро не задалось: новосибирцы встали в глухой пробке на площади Труда

Из-за пробки на площади Труда оказалось парализованным движение по Широкой, Станционной, Ватутина и Станиславского
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Утром 6 августа водители встали в глухой пробке на площади Труда и площади Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска — пробка растянулась почти на четыре километра.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся на 3,77 километра, а скорость движения автомобилей в потоке не превышает 3 км/ч. Также в глухой пробке встали водители на улице Станиславского, Широкой, Станционной, Ватутина и проезде Энергетиков. Причиной пробки, согласно сервису, стали несколько ДТП.
В целом уровень пробок в городе в 8:40 оценивался на 4 балла. Также заторы собрались на Большевистской, Немировича-Данченко, Котовского и Карла Маркса.
В минувшую субботу на Бердском шоссе собралась километровая пробка по пути к пляжу «Звезда»: на самом пляже закончились парковочные места.