Утро не задалось: новосибирцы встали в глухой пробке на площади Труда

Утром 6 августа водители встали в глухой пробке на площади Труда и площади Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска — пробка растянулась почти на четыре километра.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся на 3,77 километра, а скорость движения автомобилей в потоке не превышает 3 км/ч. Также в глухой пробке встали водители на улице Станиславского, Широкой, Станционной, Ватутина и проезде Энергетиков. Причиной пробки, согласно сервису, стали несколько ДТП.