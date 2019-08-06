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Лето

«Сидел на руинах»: новосибирец снял отважную хищную птицу во время охоты

Домовые сычи очень редко прилетают и в Новосибирскую область

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В Новосибирской области домовой сыч встречался всего дважды

В Новосибирской области домовой сыч встречался всего дважды

Фото: Константин Романов

Новосибирский бёрдвотчер Константин Романов сфотографировал редкую маленькую птицу во время поездки в Алтайский край. Домовые сычи прилетают и в Новосибирскую область, но очень редко.

Фотографию Константин Романов сделал на днях недалеко от Камня-на-Оби.

«У нас под Новосибирском он очень редок. Была лишь пара встреч с этой птицей. В момент фотографии сыч сидел на руинах сгоревшего дома и высматривал, кого бы поймать и съесть», — рассказал корреспонденту НГС бёрдвотчер Константин Романов.

По его словам, домовой сыч в основном населяет открытые безлесные пространства: степи, полупустыни и предгорья. Птица избегает деревьев и кустарников.

«Гнездится отдельными парами в пустотах обрывов, норах грызунов, нежилых домах, под мостами. Основная добыча — грызуны: в посёлках это крысы и домовые мыши, иногда превышающие массой самого сыча. Иногда считается самым отважным охотником из хищных птиц. Также ловит насекомых, особенно крупных жуков. Поджидает жертву, сидя где-нибудь на возвышенном месте», — рассказал Константин Романов.


Бёрдвотчер добавил, что в Новосибирской области домовой сыч встречался всего два раза: в 2017 и 2018 годах.

А недавно недалеко от города заметили маленьких птиц с тонкими клювами: самцы круглоносого плавунчика высиживают яйца, пока самки отдыхают на юге

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КОММЕНТАРИИ (5)

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6 авг 2019 в 09:05

Птичке моё почтение. Но всё таки подошло бы слово фотоохотник, чем какой там "бёрдвотчер".

Бриз
6 авг 2019 в 09:18

У нас дача в обществе Механизатор (в сторону Рыбачьего). Там этих сычей пруд пруди!Сидят и на домах и на деревьх. И днем можно увидеть, но больше во второй половине дня. Забавные такие. Но орут противно ночью. Но к концу июля они пропадают. Наверное, в леса улетают... Еще у нас там на Оби и озере рядышком зимородки летают - офигенные птички. Яркие как тропические и по форме как колибри! И много цапель. Но их тоже можно увидеть где-то до середины июля. А зимородки еще летают сейчас.

6 авг 2019 в 09:01

Костик Романов думаит, чо он спец? Яму енто кажыца, проста ниудачник. На окраине Верхней Зоны енти сычи пачками литають, нада тока суметь узреть.