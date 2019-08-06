«Сидел на руинах»: новосибирец снял отважную хищную птицу во время охоты

В Новосибирской области домовой сыч встречался всего дважды
Фото: Константин Романов
Новосибирский бёрдвотчер Константин Романов сфотографировал редкую маленькую птицу во время поездки в Алтайский край. Домовые сычи прилетают и в Новосибирскую область, но очень редко.
Фотографию Константин Романов сделал на днях недалеко от Камня-на-Оби.
«У нас под Новосибирском он очень редок. Была лишь пара встреч с этой птицей. В момент фотографии сыч сидел на руинах сгоревшего дома и высматривал, кого бы поймать и съесть», — рассказал корреспонденту НГС бёрдвотчер Константин Романов.
По его словам, домовой сыч в основном населяет открытые безлесные пространства: степи, полупустыни и предгорья. Птица избегает деревьев и кустарников.
«Гнездится отдельными парами в пустотах обрывов, норах грызунов, нежилых домах, под мостами. Основная добыча — грызуны: в посёлках это крысы и домовые мыши, иногда превышающие массой самого сыча. Иногда считается самым отважным охотником из хищных птиц. Также ловит насекомых, особенно крупных жуков. Поджидает жертву, сидя где-нибудь на возвышенном месте», — рассказал Константин Романов.
Бёрдвотчер добавил, что в Новосибирской области домовой сыч встречался всего два раза: в 2017 и 2018 годах.
А недавно недалеко от города заметили маленьких птиц с тонкими клювами: самцы круглоносого плавунчика высиживают яйца, пока самки отдыхают на юге.