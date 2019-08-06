«Сидел на руинах»: новосибирец снял отважную хищную птицу во время охоты

Новосибирский бёрдвотчер Константин Романов сфотографировал редкую маленькую птицу во время поездки в Алтайский край. Домовые сычи прилетают и в Новосибирскую область, но очень редко.

Фотографию Константин Романов сделал на днях недалеко от Камня-на-Оби.

«У нас под Новосибирском он очень редок. Была лишь пара встреч с этой птицей. В момент фотографии сыч сидел на руинах сгоревшего дома и высматривал, кого бы поймать и съесть», — рассказал корреспонденту НГС бёрдвотчер Константин Романов.

По его словам, домовой сыч в основном населяет открытые безлесные пространства: степи, полупустыни и предгорья. Птица избегает деревьев и кустарников.