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Утерянное историческое панно из Речного вокзала выставили на торги за 300 тысяч долларов

Объявление появилось на одном из интернет-аукционов

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Панно «Рождение Оби» было утеряно во время пожара в 2003 году

Панно «Рождение Оби» было утеряно во время пожара в 2003 году

Фото: meshok.net

В Новосибирске нашлось панно «Рождение Оби», которое в 1976 году создал Владимир Сокол — долгое время его считали утерянным во время пожара на Речном вокзале в 2003 году, но нашли в объявлении о продаже.

О том, что на площадке по продаже ценностей нашли уникальное панно, на своей странице в соцсети Facebook сообщил краевед Константин Голодяев. Сейчас панно продают за 300 тысяч долларов.

«Размер 15х4 метра. Панно находилось в зале ожидания Речного вокзала Новосибирска. После пожара считалось утраченным. Найдено недавно на складе, все элементы в наличии, в хорошем состоянии, все аккуратно упакованы, склад сухой. Позже добавлю фото со склада. Осмотр и торг на месте. Отправление за счёт покупателя», — говорится в объявлении о продаже панно.

Пожар в здании Речного вокзала, в результате которого панно было утеряно, случился 8 марта 2003 года. В ресторанном комплексе вокзала, который занимал часть первого этажа и подвал здания, праздновали 8 Марта около 250 человек. Установлено, что посетители ресторанной зоны курили в районе аварийного выхода, где и произошло возгорание. 

Огонь быстро распространился по зданию через вентиляционные каналы и по пластиковым панелям. В результате с момента возгорания пожар тушили 22 бригады пожарных. 

«Возможно, зона пожара и не задела место, где находилось панно. Нужно искать тех, кто в то время принимал участие в тушении пожара. <...> Это панно представляет историю рождения Оби из Бии и Катуни. И для Речного вокзала это была очень уместная экспозиция, которая представляет собой историческую ценность. <...> Если эта экспозиция будет, то она украсит большое пространство, где её можно разместить. Ценна она тем, что она, как и любая картина — произведение искусства, и должно быть выставлено где-то для экспозиции», — рассказал корреспонденту НГС краевед Константин Голодяев.

По мнению пресс-секретаря Новосибирского музея Юрия Лобанова, панно должно храниться в музее и находиться под охраной. 

«Является оригинальным и ценным образцом монументального искусства советского периода, должно находиться под охраной и храниться в музее в соответствующих условиях, которые бы защищали предмет от разрушения», — рассказал Юрий Лобанов. 

Получить оперативный комментарий от продавца панно корреспонденту НГС не удалось. Он не отвечал на сообщения, оставленные на торговой площадке.

В прошлом году рабочие случайно обнаружили старинную кирпичную кладку во время ремонта двухэтажного здания кинозала «Синема» в центре Новосибирска. 

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КОММЕНТАРИИ (15)

Алексей
6 авг 2019 в 10:20

Как это - "найти деньги, что бы вернуть..."?! А что - "продавец" имеет какое то право продавать то, что ему не принадлежит? Это получается можно втихаря вывезти Ильича с товарищами с площади Ленина и лет через 15 продать городу, как "чудесным образом найденных"... Россия!

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6 авг 2019 в 10:20

Как я понял, какой то мародер пытается продать удачно украденное. И платить за это должен город. А почему через уголовное следствие не вернуть? И "случайно" ли оно было найдено на аукционе?

6 авг 2019 в 10:12

что значит "нашлось"?

бытсро стыбрил и ушел, называется нашел.
так что ли?
вообще то тут кража как минимум