Утерянное историческое панно из Речного вокзала выставили на торги за 300 тысяч долларов

Панно «Рождение Оби» было утеряно во время пожара в 2003 году
Фото: meshok.net
В Новосибирске нашлось панно «Рождение Оби», которое в 1976 году создал Владимир Сокол — долгое время его считали утерянным во время пожара на Речном вокзале в 2003 году, но нашли в объявлении о продаже.
О том, что на площадке по продаже ценностей нашли уникальное панно, на своей странице в соцсети Facebook сообщил краевед Константин Голодяев. Сейчас панно продают за 300 тысяч долларов.
«Размер 15х4 метра. Панно находилось в зале ожидания Речного вокзала Новосибирска. После пожара считалось утраченным. Найдено недавно на складе, все элементы в наличии, в хорошем состоянии, все аккуратно упакованы, склад сухой. Позже добавлю фото со склада. Осмотр и торг на месте. Отправление за счёт покупателя», — говорится в объявлении о продаже панно.
Пожар в здании Речного вокзала, в результате которого панно было утеряно, случился 8 марта 2003 года. В ресторанном комплексе вокзала, который занимал часть первого этажа и подвал здания, праздновали 8 Марта около 250 человек. Установлено, что посетители ресторанной зоны курили в районе аварийного выхода, где и произошло возгорание.
Огонь быстро распространился по зданию через вентиляционные каналы и по пластиковым панелям. В результате с момента возгорания пожар тушили 22 бригады пожарных.
«Возможно, зона пожара и не задела место, где находилось панно. Нужно искать тех, кто в то время принимал участие в тушении пожара. <...> Это панно представляет историю рождения Оби из Бии и Катуни. И для Речного вокзала это была очень уместная экспозиция, которая представляет собой историческую ценность. <...> Если эта экспозиция будет, то она украсит большое пространство, где её можно разместить. Ценна она тем, что она, как и любая картина — произведение искусства, и должно быть выставлено где-то для экспозиции», — рассказал корреспонденту НГС краевед Константин Голодяев.
По мнению пресс-секретаря Новосибирского музея Юрия Лобанова, панно должно храниться в музее и находиться под охраной.
«Является оригинальным и ценным образцом монументального искусства советского периода, должно находиться под охраной и храниться в музее в соответствующих условиях, которые бы защищали предмет от разрушения», — рассказал Юрий Лобанов.
Получить оперативный комментарий от продавца панно корреспонденту НГС не удалось. Он не отвечал на сообщения, оставленные на торговой площадке.
В прошлом году рабочие случайно обнаружили старинную кирпичную кладку во время ремонта двухэтажного здания кинозала «Синема» в центре Новосибирска.