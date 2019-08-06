Утерянное историческое панно из Речного вокзала выставили на торги за 300 тысяч долларов

В Новосибирске нашлось панно «Рождение Оби», которое в 1976 году создал Владимир Сокол — долгое время его считали утерянным во время пожара на Речном вокзале в 2003 году, но нашли в объявлении о продаже.

О том, что на площадке по продаже ценностей нашли уникальное панно, на своей странице в соцсети Facebook сообщил краевед Константин Голодяев. Сейчас панно продают за 300 тысяч долларов.

«Размер 15х4 метра. Панно находилось в зале ожидания Речного вокзала Новосибирска. После пожара считалось утраченным. Найдено недавно на складе, все элементы в наличии, в хорошем состоянии, все аккуратно упакованы, склад сухой. Позже добавлю фото со склада. Осмотр и торг на месте. Отправление за счёт покупателя», — говорится в объявлении о продаже панно.

