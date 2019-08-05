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Происшествия

Под Красноярском взорвался склад боеприпасов: минимум четверо пострадали, ближайший город эвакуируют

Люди, пытаясь покинуть зону ЧП, встали в глухую пробку: на ближайшей заправке кончился бензин

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Очевидцы рассказывали, что во время взрывов тряслась земля

Очевидцы рассказывали, что во время взрывов тряслась земля

Фото: ЧП Красноярск

На территории воинской части в Ачинске под Красноярском произошел взрыв: загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Пожар случился несколько часов назад, но взрывы продолжаются до сих пор: известно минимум о четырех пострадавших, среди них — один ребенок.

Спасатели эвакуировали почти тысячу человек: людей забрали из трёх населенных пунктов и детского лагеря. На выезде из Ачинска скопилась пробка, а на местной заправке закончился бензин — слишком много людей пытаются экстренно покинуть город, рассказывает NGS24.RU. Осколки рвущихся снарядов разлетаются в радиусе 15 километров.

На происшествие уже отреагировали в Министерстве обороны: глава ведомства Сергей Шойгу отправил в район взрыва своего заместителя Дмитрия Булгакова.

От областного центра Ачинск, рядом с которым произошел взрыв, находится в 150 километрах

От областного центра Ачинск, рядом с которым произошел взрыв, находится в 150 километрах

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КОММЕНТАРИИ (21)

план Пэ
5 авг 2019 в 20:59

Тушить экономически невыгодно поэтому город Ачинск сгорит полностью. А если Трамп предложит помощь в тушении, то возьмем деньгами.

)))))))))))))))
5 авг 2019 в 20:44

Продолжение пожаров,наводнений всего хауса без хозяйственности и отсутствия управления в стране приводит к катастрофам.Это только начало потом будет еще хуже идет износ основных фондов,плюс строители настроили объектов без соблюдения СНИПОв. Начинается техногенная катастрофа в России. Не может ведь быть что бы 26 лет воровали,не соблюдали технологию и ничего не было,скоро стрельнит так,что Чернобыль покажется шуточкой.

5 авг 2019 в 20:43

Наша ячейка уже в полном составе покинула Новосибирск,
и организованно движется мех. колонной к казахско-украинской границе просить убежища и снисхождения в ближайшем Американском посольстве..