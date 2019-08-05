Под Красноярском взорвался склад боеприпасов: минимум четверо пострадали, ближайший город эвакуируют

На территории воинской части в Ачинске под Красноярском произошел взрыв: загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Пожар случился несколько часов назад, но взрывы продолжаются до сих пор: известно минимум о четырех пострадавших, среди них — один ребенок.

Спасатели эвакуировали почти тысячу человек: людей забрали из трёх населенных пунктов и детского лагеря. На выезде из Ачинска скопилась пробка, а на местной заправке закончился бензин — слишком много людей пытаются экстренно покинуть город, рассказывает NGS24.RU. Осколки рвущихся снарядов разлетаются в радиусе 15 километров.