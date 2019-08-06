«Импотенция молодеет»: психолог — о мужчинах-хейтерах, оскорбляющих красивых женщин в комментариях

Зайдите в любую новость про девушек, участвующих в конкурсах красоты для журналов типа Maxim, и вы наткнетесь на огромное количество негатива в комментариях. Мужчины (а иногда и женщины), не стесняясь в выражениях, оскорбляют и обзывают красоток, осуждают их за откровенные фотографии. Репортажи с пляжей, Instagram-подборки с симпатичными девушками вызывают в основном такую же реакцию. Почему мужчины заходят почитать такие новости, а потом начинают поливать женщин грязью? Об этом наши коллеги из 72.RU спросили психолога Анну Левченко. Далее от первого лица.

— Порой читаю комментарии в новостях и поражаюсь. Удивительными кажутся реакции мужчин, причем не пожилых, на публикации про девушек. Казалось бы, что может быть приятнее для мужского глаза. Но нет. Моделей и просто девушек обвиняют в распущенности, доступности. Рефреном идет запрос на новости про достижения в научной сфере или про передовиков производства. Однако большую популярность имеют всё же заметки про дам: минимум в два раза больше просмотров. Минимум.

Что же это? Не одобряю, но смотрю. Инфомазохизм какой-то

Да, есть категории людей, которым присуще осуждение: ригидная (упрямые, злящиеся на тех, кто нарушает их принципы) и паранойяльная (с трудом принимающие мнение других лиц) акцентуации. Однако, учитывая специфику темы, находятся и другие объяснения данного явления.



Например, наличие комплекса Мадонны-блудницы, при котором мужчина выбирает в жены холодную и скромную женщину, а хочет страстную, яркую даму. Способствует этому синдрому и личная история мужчины: яркая, сексуальная девушка, поступившая с ним жестоко. Она могла отказать ему в интиме или бросить, когда его чувства еще не остыли. Отсюда всё сексуальное — это мерзость и «плохо». И на контрасте всё асексуальное, серое равно добродетель. Иными словами, скромные некрасивые девушки не сделают больно, не откажут, с ними такому мужчине безопасно. Он чувствует себя орлом. А к раскрепощенным представительницам прекрасного пола проявляет предвзятость и хамит в комментариях.



У данного синдрома есть исторические корни: религия на протяжении многих веков смешивала телесность с грехом, развратом, допускала секс только для размножения. Сейчас нам это кажется диким, но тогда было нормой и добродетелью, если женщина не испытывала оргазм.



В наше время этот комплекс поддерживается семейными особенностями. Жертвующая (святая), идеальная асексуальная мать, которую, возможно, бросил отец ради молодой и красивой (из-за секса) любовницы. Поэтому юноша свой гнев переносит и на всех остальных привлекательных женщин. Часто родители или отец вдалбливают юноше мысль: «Сначала, сынок, погуляй, потом женись». Со временем юноша принимает подобное отношение к женщинам и транслирует его где надо и где не надо.



Если углубляться в социально-исторические причины подобной мужской бравады в комментариях, мы увидим, что совсем не так давно женщина не могла выбрать себе жениха, профессию. Отец или муж контролировали каждый ее шаг, могли запретить выходить из дома даже в сопровождении. А сейчас девушки сами выбирают — показывать свое тело или нет, хотят они заниматься сексом или нет. В большинстве случаев женщина и женское тело, а особенно обнаженное, воспринимаются как объект для секса, размножения.

А по сути тело — это просто тело. Оно передает красоту, отношение женщины к себе, ее образ жизни. Оно просто живет

Такие представления о женщине и ее теле актуальны, так как сменилось не так много поколений с XIX века, и в особо ригидных обществах и семьях установки практически остались прежними. Например, до сих пор осуждаются женщины, родившие вне брака, разведенные или карьеристки, ведь женщина «не может распоряжаться своим телом». Оно должно либо рожать, когда муж захотел, либо ублажать мужчину.



Влияют на восприятие и психологические защиты.



Чем недоступнее желаемый объект, тем сильнее он обесценивается. Это проявляется в особом уничижении популярных девушек. Мол, «оболью ее грязью и мне станет легче». В таком случае ведь не надо осознавать свою неуспешность. Или не получается удовлетворить девушку, «назову ее фригидной, бревном». Естественно, это не специально происходит, ведь психологические защиты — это бессознательный механизм.



Чем больше мужчина подавляет свою сексуальность, тем настойчивее он ее приписывает девушкам. Из-за физиологических причин (нарушение эрекции, преждевременная эякуляция) или психологических установок («красивое женское тело — это секс», «секс — это грязь») мужчины отрицают свою естественную сексуальность, желание. Тем не менее желание никуда не пропадает и проецируется на других. По-русски говоря, «я-то не хочу спать со всеми подряд, а она, которая выпячивает свое тело, точно хочет».





К сожалению, психологическая и физиологическая импотенция молодеет в силу сидячего образа жизни, стрессов, неправильного питания, пристрастия к порно, не говоря уже об алкоголе и прочих наркотиках. Поэтому у мужчин формируется непринятие раскрепощенности и сексуальности женщин, выражающееся в озлобленности. Здоровый во всех смыслах мужчина будет положительно или нейтрально реагировать на женское тело. Ведь это просто тело, с помощью которого мы живем, чувствуем.



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