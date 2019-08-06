Ветхим и аварийным домам отменили счётчики за воду и электричество

Отказаться от счетчиков могут жильцы всех ветхих и аварийных домов, а также многоквартирных домов, где износ крыши, стен и фундамента — более 70 процентов. Важно, что такие дома не должны находиться в региональной программе капремонта, потому что в будущем будут снесены или реконструированы, а также не входить в программу реновации. Плата за воду и свет будет начисляться по базовому тарифу, без надбавки за отсутствие приборов учёта.

Жителям старых домов разрешили не устанавливать счётчики на воду и электричество — соответствующий закон вступает в силу сегодня, 6 августа. Прежде требование об обязательной установке приборов учёта распространялось только на дома, признанные ветхими или аварийными до 1 января 2013 года. Новый документ этот срок исключает вообще.

Поправки в прежний закон обсуждались долго: комитет по энергетике предложил их принять еще в 2017 году, объяснив, что установка счетчиков в домах, которые скоро будут сносить, нецелесообразна. До сегодняшнего дня закон эту логику не учитывал. Один из инициаторов проекта, депутат Борис Гладких, однажды приводил статистику: страдали сотни тысяч россиян.

— При подготовке этого закона я обратился в Росстат и получил информацию, что таковых домов, именно признанных с износом свыше 70 процентов, в статистике 111 тысяч по всей Российской Федерации. То есть данным проектом федерального закона мы решаем судьбу сотен тысяч собственников многоквартирных домов, — объяснил коллегам один из инициаторов законопроекта, член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

В результате Госдума приняла документ на последней весенней сессии, а 26 июля его подписал президент Российской Федерации.



Это не единственные изменения, которые произошли в коммунальной сфере за последнее время. Двумя днями ранее в силу вступил закон о страховании жилья на случай чрезвычайных ситуаций. Новую строчку можно найти в августовской квитанции за ЖКУ, однако оплачивать счет за страхование никто не обязан. Тем не менее сумма платежа за «коммуналку» все равно уже выросла — тарифы проиндексировали вновь с 1 июля.

