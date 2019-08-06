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Ветхим и аварийным домам отменили счётчики за воду и электричество

Новый закон позволит жильцам старых домов обходиться без приборов учёта и платить по базовому тарифу

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Платить за свет и воду жильцы аварийных домов будут по базовому тарифу

Платить за свет и воду жильцы аварийных домов будут по базовому тарифу

Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU, Олег Каргаполов / 74.RU

Жителям старых домов разрешили не устанавливать счётчики на воду и электричество — соответствующий закон вступает в силу сегодня, 6 августа. Прежде требование об обязательной установке приборов учёта распространялось только на дома, признанные ветхими или аварийными до 1 января 2013 года. Новый документ этот срок исключает вообще.

Отказаться от счетчиков могут жильцы всех ветхих и аварийных домов, а также многоквартирных домов, где износ крыши, стен и фундамента — более 70 процентов. Важно, что такие дома не должны находиться в региональной программе капремонта, потому что в будущем будут снесены или реконструированы, а также не входить в программу реновации. Плата за воду и свет будет начисляться по базовому тарифу, без надбавки за отсутствие приборов учёта.

Поправки в прежний закон обсуждались долго: комитет по энергетике предложил их принять еще в 2017 году, объяснив, что установка счетчиков в домах, которые скоро будут сносить, нецелесообразна. До сегодняшнего дня закон эту логику не учитывал. Один из инициаторов проекта, депутат Борис Гладких, однажды приводил статистику: страдали сотни тысяч россиян.

— При подготовке этого закона я обратился в Росстат и получил информацию, что таковых домов, именно признанных с износом свыше 70 процентов, в статистике 111 тысяч по всей Российской Федерации. То есть данным проектом федерального закона мы решаем судьбу сотен тысяч собственников многоквартирных домов, — объяснил коллегам один из инициаторов законопроекта, член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

В результате Госдума приняла документ на последней весенней сессии, а 26 июля его подписал президент Российской Федерации.

Это не единственные изменения, которые произошли в коммунальной сфере за последнее время. Двумя днями ранее в силу вступил закон о страховании жилья на случай чрезвычайных ситуаций. Новую строчку можно найти в августовской квитанции за ЖКУ, однако оплачивать счет за страхование никто не обязан. Тем не менее сумма платежа за «коммуналку» все равно уже выросла — тарифы проиндексировали вновь с 1 июля.

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КОММЕНТАРИИ (8)

холлика
6 авг 2019 в 08:27

С счетчиками дешевле, даже без надбавок. Выгодно только в квартирах без прописанных.

ехидна нск
6 авг 2019 в 09:29

Да вроде и до этого закона счетчики не должны были устанавливаться в домах, где превышен срок замены стояков. Хотя УК совершенно нагло начисляет повышающие коэффициенты. Посмотрим, кто их сейчас заставит убрать, может, Прокуратура начнет действовать ?
Что до плача в комментариях, то для многих счетчики чрезвычайно невыгодны, это и установка, и поверка, и "полет" при гидравлических испытаниях, и экономия воды до крайности.
Счетчики выгодны только для производителей счетчиков и ЖЭУ. Причем счетчики можно было устанавливать и до принудительной "закеонности", инициированной модернизатором Медведевым, никто не плакал. На форумах их откровенно называют махинацией

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6 авг 2019 в 09:21

Базовый тариф? Вы чё, с дуба рухнули??? Он грабительский