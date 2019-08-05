В Новосибирск привезли новый немецкий внедорожник с управлением голосом и жестами

Новосибирский дилерский центр Mercedes-Benz, как и дилеры по всей России, получил обновленный кроссовер GLC, который является самым популярным у россиян среди внедорожников Mercedes-Benz. Машина пережила глубокий рестайлинг и получила ряд новых систем.



«Пришли и товарные машины, и тестовые. Это рестайлинг, как внутренний, так и внешний, у "Мерседеса" обычно рестайлинг глубокий, много доработок, нововведений», — рассказал директор дилерского центра Mercedes «СТС Автомобили» Павел Костенко.

Новый GLC, помимо смены оптики и бамперов, обновил мультимедийную начинку — теперь в кроссовере стоит система MBUX. Приборная панель стала полностью цифровой, поддерживается управление голосом и жестами.