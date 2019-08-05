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В Новосибирск привезли новый немецкий внедорожник с управлением голосом и жестами

Mercedes-Benz GLC стоит до 7,77 миллиона рублей

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Mercedes-Benz GLC оснащен постоянным полным приводом

Mercedes-Benz GLC оснащен постоянным полным приводом

Фото: Mercedes-Benz 

Новосибирский дилерский центр Mercedes-Benz, как и дилеры по всей России, получил обновленный кроссовер GLC, который является самым популярным у россиян среди внедорожников Mercedes-Benz. Машина пережила глубокий рестайлинг и получила ряд новых систем. 

«Пришли и товарные машины, и тестовые. Это рестайлинг, как внутренний, так и внешний, у "Мерседеса" обычно рестайлинг глубокий, много доработок, нововведений», — рассказал директор дилерского центра Mercedes «СТС Автомобили» Павел Костенко. 

Новый GLC, помимо смены оптики и бамперов, обновил мультимедийную начинку — теперь в кроссовере стоит система MBUX. Приборная панель стала полностью цифровой, поддерживается управление голосом и жестами. 

Автомобиль поставляется с новыми моторами: 2-литровые бензиновые мощностью 197 или 249 л. с., дизели мощностью 194 или 245 л. с. Привод полный постоянный, коробка — 9-ступенчатый автомат. Стоит модель от 3,65 до 7,77 миллиона рублей. 

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Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (6)

5 авг 2019 в 20:39

В нормальных странах даже простой безработный может купить себе такой.
У нас же только некоторым, папы с мамой из илиты могут купить подержанный AMG,
после трех аварий со стрелянными подушками. )

Вовик
5 авг 2019 в 20:45

А он по-русски-то хоть понимает?

Фото пользователя
5 авг 2019 в 20:43

Мерин хорош, глотку теперь ещё «драть может «.Осталось только 7,7 найти.