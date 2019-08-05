В Новосибирск привезли новый немецкий внедорожник с управлением голосом и жестами

Mercedes-Benz GLC оснащен постоянным полным приводом
Фото: Mercedes-Benz
Новосибирский дилерский центр Mercedes-Benz, как и дилеры по всей России, получил обновленный кроссовер GLC, который является самым популярным у россиян среди внедорожников Mercedes-Benz. Машина пережила глубокий рестайлинг и получила ряд новых систем.
«Пришли и товарные машины, и тестовые. Это рестайлинг, как внутренний, так и внешний, у "Мерседеса" обычно рестайлинг глубокий, много доработок, нововведений», — рассказал директор дилерского центра Mercedes «СТС Автомобили» Павел Костенко.
Новый GLC, помимо смены оптики и бамперов, обновил мультимедийную начинку — теперь в кроссовере стоит система MBUX. Приборная панель стала полностью цифровой, поддерживается управление голосом и жестами.
Автомобиль поставляется с новыми моторами: 2-литровые бензиновые мощностью 197 или 249 л. с., дизели мощностью 194 или 245 л. с. Привод полный постоянный, коробка — 9-ступенчатый автомат. Стоит модель от 3,65 до 7,77 миллиона рублей.
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