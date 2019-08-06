Бывший управленец сети супермаркетов откроет конкурента «Бахетле» в магазине «Синтетика»

В Новосибирске появится ещё один проект в нише кулинарий. Бывший управленец сети «Континент Вкуса» в сентябре откроет на улице Гоголя магазин и кафе готовой еды Chef de cuisine.

Chef de cuisine — проект одного из управленцев новосибирских магазинов сети «Континент Вкуса» Александра Карамзина. Под кулинарию арендовано помещение в здании бывшего магазина «Синтетика» на улице Гоголя, 9, в котором уже начат ремонт.



Как сообщил сам Карамзин, Chef de cuisine будет работать в формате кулинарии, торгующей преимущественно навынос. Хотя небольшое количество посадочных мест тоже планируется.

