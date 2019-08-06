Бывший управленец сети супермаркетов откроет конкурента «Бахетле» в магазине «Синтетика»

Первой отдельной кулинарией нового типа в Новосибирске с стало заведение «Из другого теста»
Фото: Стас Соколов / НГС
В Новосибирске появится ещё один проект в нише кулинарий. Бывший управленец сети «Континент Вкуса» в сентябре откроет на улице Гоголя магазин и кафе готовой еды Chef de cuisine.
Chef de cuisine — проект одного из управленцев новосибирских магазинов сети «Континент Вкуса» Александра Карамзина. Под кулинарию арендовано помещение в здании бывшего магазина «Синтетика» на улице Гоголя, 9, в котором уже начат ремонт.
Как сообщил сам Карамзин, Chef de cuisine будет работать в формате кулинарии, торгующей преимущественно навынос. Хотя небольшое количество посадочных мест тоже планируется.
«Уровень цен и качество мы хотим держать примерно как у "Добрянки" или "Бахетле", но с акцентом на европейскую, в частности, французскую кухню», — рассказал корреспонденту НГС создатель Chef de cuisine.
Заведение должно открыться во второй половине сентября.
Кулинария — формат, находящийся на стыке торговли и ресторанного бизнеса. В Новосибирске действует уже несколько проектов в этой сфере. Первую отдельную кулинарию вне продуктового магазина под названием «Из другого теста» в 2017 году открыл в Новосибирске владелец ресторанов «Баранжар» и «Якитория». Сейчас в городе работает уже две точки этой сети.
В 2018 году группа компаний «Септима» сначала открыла на Красном проспекте отдельную кулинарию «Свёкла», а затем магазин готовой еды и кондитерскую на месте части своего ресторана La Maison. Ещё один потенциально крупный проект в этой сфере запустил основной владелец торгового центра ГУМ.