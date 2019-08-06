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Еда

Бывший управленец сети супермаркетов откроет конкурента «Бахетле» в магазине «Синтетика»

У нового магазина готовой еды будет «французский акцент», говорит его создатель

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Первой отдельной кулинарией нового типа в Новосибирске с стало заведение «Из другого теста»

Первой отдельной кулинарией нового типа в Новосибирске с стало заведение «Из другого теста»

Фото: Стас Соколов / НГС

В Новосибирске появится ещё один проект в нише кулинарий. Бывший управленец сети «Континент Вкуса» в сентябре откроет на улице Гоголя магазин и кафе готовой еды Chef de cuisine.

Chef de cuisine — проект одного из управленцев новосибирских магазинов сети «Континент Вкуса» Александра Карамзина. Под кулинарию арендовано помещение в здании бывшего магазина «Синтетика» на улице Гоголя, 9, в котором уже начат ремонт.

Как сообщил сам Карамзин, Chef de cuisine будет работать в формате кулинарии, торгующей преимущественно навынос. Хотя небольшое количество посадочных мест тоже планируется.

«Уровень цен и качество мы хотим держать примерно как у "Добрянки" или "Бахетле", но с акцентом на европейскую, в частности, французскую кухню», — рассказал корреспонденту НГС создатель Chef de cuisine.

Новый проект разместился в людной части улицы Гоголя

Новый проект разместился в людной части улицы Гоголя

Заведение должно открыться во второй половине сентября.

Кулинария — формат, находящийся на стыке торговли и ресторанного бизнеса. В Новосибирске действует уже несколько проектов в этой сфере. Первую отдельную кулинарию вне продуктового магазина под названием «Из другого теста» в 2017 году открыл в Новосибирске владелец ресторанов «Баранжар» и «Якитория». Сейчас в городе работает уже две точки этой сети. 

В 2018 году группа компаний «Септима» сначала открыла на Красном проспекте отдельную кулинарию «Свёкла», а затем магазин готовой еды и кондитерскую на месте части своего ресторана La Maison. Ещё один потенциально крупный проект в этой сфере запустил основной владелец торгового центра ГУМ.

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КОММЕНТАРИИ (18)

Оооооооо
6 авг 2019 в 08:10

Нет парковки - нет и будущего у этого магазина. Или к ним на трамвае все приезжать будут ?

6 авг 2019 в 08:35

Все эти готовые блюда по конским ценам, которые надо разогревать и сомнительного качества... хм.. не знаю. Проще поесть в кафе тогда-меньше возни.
Когда Бахетле только открылся, то брали иногда пирожки, пару-тройку раз пирожные по просьбам детей(та же химия и куча сахара-не чувствуется вообще вкус, только сахар бьет, ужасно просто ) Потом пробовала оттуда что-то из мясного готового.Не понравилось.
Сейчас даже не хочется этого всего.. может если только кто сильно голоден.

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6 авг 2019 в 08:48

идем дальше) Драники по цене красной икры?) бутерброд 200 рублей?) непонятное пирожное почти по 1500 р/кг?) Это на кого рассчитано?) на тех, кто граммы в килограммы не умеет переводить?) Мой прогноз: закроется ЭТО максимум через полгода, а то и раньше