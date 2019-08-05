Двести новосибирцев устроили в Нарымском сквере митинг-концерт против повышения тарифов

— Новосибирская область — это единственный регион в России, в котором население смогло победить в тарифной войне . Когда такое повышение тарифов — не очень явное, без информирования граждан осуществляется — мы будем биться до конца, — заявил организатор митинга Сергей Дьячков.

Сегодня вечером в Нарымском сквере собрались новосибирцы, которые протестовали против повышения тарифов ЖКХ. По оценкам корреспондентов НГС, в сквере к началу акции собрались около 200 человек. Перед началом митинга организаторы устроили небольшой концерт группы «Капитан Дик».

Решение поднять с июля тарифы на тепло и горячую воду в два раза выше, чем было запланировано изначально, приняла ФАС России. Как рассказывали ранее НГС в департаменте по тарифам администрации Новосибирской области, общее повышение тарифа составит 7,2% вместо запланированных ранее 3,2%.



«Во исполнение решения ФАС России <...> департаментом по тарифам Новосибирской области принято решение о внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области <...>, устанавливающим тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» потребителям, с 1 июля 2019 года», — заявили НГС в правительстве.



В правительстве отметили, что не согласны с решение ФАС России — и обратились в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании недействительным решения антимонопольной службы. Заседание назначено на конец августа. Глава города Анатолий Локоть заявил, что повлиять на решение о повышении тарифов в мэрии не могли:

«Несмотря на то, что принятие решений об установлении тарифов на тепловую энергию не входит в полномочия мэрии Новосибирска, они напрямую затрагивают интересы новосибирцев. Мы обсуждали эту ситуацию с губернатором, и позиция у нас общая — я поддерживаю инициативу правительства Новосибирской области, обратившегося в суд с тем, чтобы оспорить решение ФАС о дополнительном повышении тарифов на тепловую энергию».