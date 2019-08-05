Отпустили только ночью: новосибирца задержали на митинге в центре Москвы

На выходных в Москве прошла вторая акция за честные выборы — по последним данным проекта «ОВД-Инфо», в субботу 3 августа силовики задержали 1001 человека. Среди задержанных оказался новосибирец Сергей Хомутинников, который переехал в Москву в 2014 году — он рассказал корреспонденту НГС, как проходила акция и что в один момент на Трубной площади сотрудники в шлемах начали задерживать всех прохожих. «Когда я вышел из метро, всё было перекрыто, везде люди в форме. Мы пошли по единственному пути, куда было можно. Дошли до Трубной, сели на лавочку — там тоже нельзя было пройти по аллее. У меня сложилось впечатление, что людей в форме было больше, чем участников. Никаких организованных групп я не видел. Скорее всего, люди были, но я туда просто не дошёл. Ограничение передвижения было: мы могли идти только туда, куда пускали. В какой-то момент я понял, что начинают забирать всех, ощущение довольно-таки неприятное, когда ты стоишь в центре Москвы, а вокруг бегают сотрудники в касках, чёрной форме, масках — никакой безопасности я не чувствовал. Хотя они говорили "Мы охраняем вашу безопасность". Я не видел никого, кто вёл бы себя вызывающе, что-то там кричал, угрожал правопорядку, не видел ни одного плаката», — описывает Сергей Хомутинников, что происходило в субботу в столице.

Когда ситуация на Трубной стала напряжённой, Сергей Хомутинников попытался покинуть площадь и скрыться в метро, но по пути его оставил силовик. Он, по предположению Хомутинникова, вероятно, мог спутать его с сослуживцем в штатском и спросил некий пароль — не получив ответа, тот вместе с другим сотрудником увели Хомутинникова в автозак. «Кто-то упал и ударился лицом об асфальт, какая-то женщина закричала, и я сказал другу, что пойдём в метро, иначе нас заберут, зачем нам это надо. Я пошёл в сторону метро, тут ко мне подошёл товарищ в форме и спрашивает: "Вы пароль-то знаете?". Я даже почувствовал, что ему неловко. Может, я был похож на того, кого он ожидал, кто должен был знать пароль. Значит, у них есть люди, которые знают пароль и которых не задерживают. Если бы я знал пароль, то, наверное, он бы сказал "Ну хорошо". Я и не думал, что существуют какие-то пароли, ответил ему: "А какой пароль?". И всё, на этом разговор был закончен, меня повели, я не сопротивлялся», — рассказывает Сергей о моменте задержания.

По словам Сергея, при задержании у него досмотрели содержимое рюкзака и потом отправили в автозак — всего в один автомобиль привели 29 человек. До отделения МВД по району Текстильщики многие из задержанных ехали стоя. Задержали Сергея примерно в 16:15, а отпустили из отделения только в 00:50. «Нас затолкали 29 человек, мне кажется, так нельзя. Многие ехали стоя, толкали через силу. Кто-то даже орал, когда последних заталкивали. Я был один из последних, на Трубной постояли минут 10, потом 30 минут ехали до отделения, ещё минут 15 стояли в этом автобусе. Кто-то сильно просился в туалет, но нам ничего не отвечали, игнорировали. Потом, видимо, пришёл начальник, и нас всех вывели. По началу всё было нормально, вежливо. Но непонятно, кто чей сотрудник — следователь, не следователь, люди, которые собирают дактилоскопическую информацию. Я отказался от прохождения дактилоскопии, по этой причине подвергся моральному прессингу довольно сильному. Не знаю, стоит ли повторять всю похабщину, которую они говорили в духе, что "я тут всё сделаю, чтоб ты здесь лежал, валялся"», — описывает Сергей, что происходило в отделении полиции.