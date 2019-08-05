Новосибирцев стали чаще жалить осы: врач рассказала, что делать при укусах разъярённых насекомых

Особо много ос сейчас на рынках и в Заельцовском парке

В Новосибирске стало очень много ос, особенно часто насекомые встречаются на природе, в парках и на рынках. Учёные объясняют это сезонностью размножения насекомых. «Ближе к осени всегда становится больше ос. Вы, наверное, заметили их на рынках — на арбузах, дынях и даже помидорах. Это общая закономерность. Циклы у всех насекомых свои, и некоторые осы появляются именно ближе к осени», — рассказал корреспонденту НГС доктор биологических наук Анатолий Баркалов.

Учёный посоветовал новосибирцам быть внимательнее.

«Если вокруг вас вьётся оса, а вы едите арбуз или дыню, то нужно быть очень аккуратным. Потому что если вы вместе с ними случайно возьмёте в рот осу, то она вас ужалит. Причём много раз. Пчёлы жалятся один раз, потому что оставляют жало в жертве. А вот у осы жало многоразовое и парализует жертвы, которые потом использует для откладки яиц. И у человека может произойти отёк в горле, и отмечены даже случаи с летальным исходом, когда человек задыхался. Нужно быть очень аккуратным и стараться выгонять ос из дома», — добавил Баркалов.

Врачи советуют действовать максимально быстро, если вас ужалила оса, потому что яд может вызвать тяжёлую аллергическую реакцию.

Фото: Евгения Бикунова

«Нужно обработать укус спиртом. В первые два часа приложите холод. Нужно выпить антигистаминный препарат — обязательно, даже если нет аллергии», — советует врач-терапевт Юлия Орлова. Она добавила, что особо много сейчас ос в Заельцовском парке, но пациенты редко обращаются за медицинской помощью при укусе этих насекомых — только в самых тяжёлых случаях.