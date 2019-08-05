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Новосибирцев стали чаще жалить осы: врач рассказала, что делать при укусах разъярённых насекомых

В августе ос становится больше по всему городу

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Особо много ос сейчас на рынках и в Заельцовском парке

Особо много ос сейчас на рынках и в Заельцовском парке

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске стало очень много ос, особенно часто насекомые встречаются на природе, в парках и на рынках. Учёные объясняют это сезонностью размножения насекомых.

«Ближе к осени всегда становится больше ос. Вы, наверное, заметили их на рынках — на арбузах, дынях и даже помидорах. Это общая закономерность. Циклы у всех насекомых свои, и некоторые осы появляются именно ближе к осени», — рассказал корреспонденту НГС доктор биологических наук Анатолий Баркалов.

Учёный посоветовал новосибирцам быть внимательнее.

«Если вокруг вас вьётся оса, а вы едите арбуз или дыню, то нужно быть очень аккуратным. Потому что если вы вместе с ними случайно возьмёте в рот осу, то она вас ужалит. Причём много раз. Пчёлы жалятся один раз, потому что оставляют жало в жертве. А вот у осы жало многоразовое и парализует жертвы, которые потом использует для откладки яиц. И у человека может произойти отёк в горле, и отмечены даже случаи с летальным исходом, когда человек задыхался. Нужно быть очень аккуратным и стараться выгонять ос из дома», — добавил Баркалов.

Врачи советуют действовать максимально быстро, если вас ужалила оса, потому что яд может вызвать тяжёлую аллергическую реакцию.

«Нужно обработать укус спиртом. В первые два часа приложите холод. Нужно выпить антигистаминный препарат — обязательно, даже если нет аллергии», — советует врач-терапевт Юлия Орлова.

Она добавила, что особо много сейчас ос в Заельцовском парке, но пациенты редко обращаются за медицинской помощью при укусе этих насекомых — только в самых тяжёлых случаях.

«Если произошло инфицирование ранки, то нужно обратиться в хирургическое отделение для получение помощи. Редко, но бывает реакция немедленного типа: отёк, повышение давления, обморок, вплоть до анафилактического шока. Тогда нужно вызвать скорую помощь», — добавила врач.

В Новосибирске в этом году донимают не только осы, но и мошки. А в начале июля в Советском районе горожане заметили красивых бабочек с синими крыльями — это очень редкий вид, который ученые обнаружили всего 10 лет назад.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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5 авг 2019 в 18:39

а почему врач ничего не порекомендовал на случай укуса разъяренного юргинского орлана ?!

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5 авг 2019 в 18:34

Я боюся осиков, шоршней, и пчол...Я ащще всех сикарашэк - боюся...А особенна 2-ногих! Хе-хе-хе....

5 авг 2019 в 18:42

Почему-то очень живо представились последние минуты от задыхания из-за укуса осы. Страшно стало...

И, это, кстати... вызовИте скорую.