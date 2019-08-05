Новосибирским учителям будут платить тройную зарплату при выходе на пенсию

Новосибирским учителям, вышедшим на пенсию, теперь будут выплачивать тройную зарплату — точная сумма будет зависеть от денег, которые педагоги получали за последний год работы.

Информация об этом появилась на сайте правительства Новосибирской области. Согласно тексту документа за подписью и.о. министра образования Новосибирской области Александра Флека, теперь вышедшим на пенсию по старости учителям в течение 2 месяцев будут выплачивать дополнительное денежное пособие.

Как уточнили корреспонденту НГС в министерстве образования региона, платить педагогам будут тройной оклад. При этом, отмечают в правительстве, размер выплат будет рассчитываться индивидуально.