Новосибирским учителям будут платить тройную зарплату при выходе на пенсию

Точная сумма будет зависеть от зарплаты, которую педагоги получали в свой последний год работы
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Новосибирским учителям, вышедшим на пенсию, теперь будут выплачивать тройную зарплату — точная сумма будет зависеть от денег, которые педагоги получали за последний год работы.
Информация об этом появилась на сайте правительства Новосибирской области. Согласно тексту документа за подписью и.о. министра образования Новосибирской области Александра Флека, теперь вышедшим на пенсию по старости учителям в течение 2 месяцев будут выплачивать дополнительное денежное пособие.
Как уточнили корреспонденту НГС в министерстве образования региона, платить педагогам будут тройной оклад. При этом, отмечают в правительстве, размер выплат будет рассчитываться индивидуально.
«Размер выплаты зависит от средней заработной платы заявителя на основании предоставленной справки — расчёт за последний учебный год работы. Таким образом, указать конкретную сумму выплаты в документе не представляется возможным», — говорится в ответе на запрос.
Осенью прошлого года власти региона уже предложили дополнительно платить по 15 тысяч рублей выпускникам Новосибирского государственного педагогического университета, которые окончили учиться по направлению подготовки «44.00.00 Образование и педагогические науки».
А в феврале 2019 года Владимир Путин анонсировал запуск программы «Земский учитель» — по аналогии со старой программой «Земский доктор» новосибирским педагогам будут давать миллион рублей, если они переедут жить в село или, на худой конец, в посёлок, где останутся преподавать.