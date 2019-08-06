Новосибирский художник объявил конкурс на самый удобный автозак

На улицах Новосибирска современные автозаки появляются нечасто. Этот снимок сделан в 2015 году во время запрещённой «Монстрации» недалеко от площади Калинина
Фото: Илья Калинин / НГС
Новосибирский художник Юрий Ушаков объявил в своих соцсетях о проведении всероссийского конкурса «Автозак-2020» на лучший макет или рисунок удобного автозака для перевозки задержанных на митингах.
«Конкурс всероссийский. Поэтому участники могут быть с разных городов. Необязательно в конкурсе участвовать художникам или инженерам, могут и обычные люди, кому это близко и интересно. <…> Заявки-проекты могут быть в виде макетов, инсталляций, рисунков, чертежей… Автор должен придумать какие-то новые решения для автозаков, новые удобства для людей разного социального положения. Например, автозак для холостых мужчин, отдельный женский, для школьников, для кормящих матерей, матерей-одиночек, для пенсионеров, для вот этих… [людей] с низкой социальной ответственностью», — рассказал корреспонденту НГС Юрий Ушаков.
Автор конкурса будет принимать проекты до 16 сентября 2019 года. После этого проекты будут показаны на выставке, а специальное жюри из художников, инженеров и архитекторов выберет лучший. Победитель конкурса будет обязательно наказан, сказал Ушаков, но не уточнил как.
Художник Юрий Ушаков стал широко известен как владелец «паукомобиля» — «Жигулей», расписанных совместно с художником Константином Ерёменко во время предвыборной кампании лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого, который баллотировался в мэры Новосибирска в 2014 году. Машину художники часто использовали для различных перформансов и путешествий. В феврале 2018 года паукомобиль угнали, вывезли из Новосибирска в район села Каменка, разобрали и продали на запчасти. В конце апреля 2018 года угонщик расписанных «Жигулей» был осуждён на 1 год 8 месяцев. Преступником оказался ранее судимый за грабёж и выпущенный по УДО 21-летний грузчик.