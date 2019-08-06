Новосибирский художник объявил конкурс на самый удобный автозак

Новосибирский художник Юрий Ушаков объявил в своих соцсетях о проведении всероссийского конкурса «Автозак-2020» на лучший макет или рисунок удобного автозака для перевозки задержанных на митингах.

«Конкурс всероссийский. Поэтому участники могут быть с разных городов. Необязательно в конкурсе участвовать художникам или инженерам, могут и обычные люди, кому это близко и интересно. <…> Заявки-проекты могут быть в виде макетов, инсталляций, рисунков, чертежей… Автор должен придумать какие-то новые решения для автозаков, новые удобства для людей разного социального положения. Например, автозак для холостых мужчин, отдельный женский, для школьников, для кормящих матерей, матерей-одиночек, для пенсионеров, для вот этих… [людей] с низкой социальной ответственностью», — рассказал корреспонденту НГС Юрий Ушаков.

