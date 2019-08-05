НГС обновил мобильное приложение для Android: посмотрите, как оно теперь выглядит

Внешний вид мобильного приложения НГС теперь максимально приближен к новому дизайну нашего сайта
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирске вышла обновлённая версия мобильного приложения НГС для смартфонов и планшетов с операционной системой Android.
Мы полностью обновили приложение и изменили дизайн. Теперь он красивый и современный, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. Ещё есть виджет погоды — теперь на экран смартфона можно добавить актуальный прогноз.
Скачать приложение можно по ссылке.
Внешний вид приложения изменился кардинально — теперь оно максимально похоже на обновлённый сайт ngs.ru.
Полторы недели назад обновлённая версия приложения НГС вышла для айфонов.