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НГС обновил мобильное приложение для Android: посмотрите, как оно теперь выглядит

У приложения появился не только новый дизайн, но и отдельный виджет для погоды

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Внешний вид мобильного приложения НГС теперь максимально приближен к новому дизайну нашего сайта

Внешний вид мобильного приложения НГС теперь максимально приближен к новому дизайну нашего сайта

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске вышла обновлённая версия мобильного приложения НГС для смартфонов и планшетов с операционной системой Android.

Мы полностью обновили приложение и изменили дизайн. Теперь он красивый и современный, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. Ещё есть виджет погоды — теперь на экран смартфона можно добавить актуальный прогноз. 

Скачать приложение можно по ссылке

Внешний вид приложения изменился кардинально — теперь оно максимально похоже на обновлённый сайт ngs.ru. 

В списке всех новостей теперь нет фотоминиатюр. Чтобы увидеть фотографии, которыми проиллюстрирован текст, нужно на него кликнуть<br>

В списке всех новостей теперь нет фотоминиатюр. Чтобы увидеть фотографии, которыми проиллюстрирован текст, нужно на него кликнуть

В случае необходимости читатель может перейти в ту или иную рубрику, где собраны все новости по заданной тематике. Также можно найти подборку материалов по тегам под новостями

В случае необходимости читатель может перейти в ту или иную рубрику, где собраны все новости по заданной тематике. Также можно найти подборку материалов по тегам под новостями

Через раздел «Профиль» можно отправить новость в редакцию или обратиться в техподдержку

Через раздел «Профиль» можно отправить новость в редакцию или обратиться в техподдержку

Полторы недели назад обновлённая версия приложения НГС вышла для айфонов. 

Вы пользуетесь нашим приложением?

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    !!!
    5 авг 2019 в 17:45

    НГС нужно девиз на сайте написать: "мы деградируем каждый день."

    Гость
    5 авг 2019 в 17:45

    открыв эту новость в новом приложении, я увидел рекламный блок на пол экрана. почему у лентра.ру нет вообще рекламы в приложении, а у вас всё залепленно????

    5 авг 2019 в 17:57

    Вы всё равно как обычно зарубите мой коммент, но раз уж нажал кнопку другое - напишу уж.
    С телефона читать НГС стало невозможно, поэтому жена вообще не открывает, а я читаю только с компьютера с блокировщиком рекламы.
    А ещё я не регаюсь и комменты не пишу, потому что всякие бредни от троллей и анонов висят, а у меня самое лояльное высказывание в помойку.
    Досвидос, повелитель комментов.