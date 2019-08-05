Рубрики
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 5/10
usd 64.64
eur 71.71

Темы

СЕЙЧАС +28°С
Пробки 5/10
usd 64.64
eur 71.71

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Улицу рядом с горбольницей № 25 перекроют для ремонта теплотрассы

Движение по улице Невского откроют в середине августа

Поделиться

1 761
4 Обсудить
Рабочие будут ремонтировать теплотрассу

Рабочие будут ремонтировать теплотрассу

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В понедельник, 5 августа, рабочие закроют для проезда участок улицы Александра Невского в Калининском районе Новосибирска — коммунальщики будут ремонтировать теплотрассу.

Как рассказали в пресс-центре мэрии, улицу перекроют до 15 августа.

«С 5 августа закрывается движение транспорта на участке улицы Александра Невского между 1-м и 2-м Краснодонскими переулками. Это связано с ремонтом теплотрассы. Окончание работ запланировано на 15 августа», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Дорогу перекроют на 10 дней

Дорогу перекроют на 10 дней

Утром 1 августа рабочие перекрыли движение по улице Ленина в Центральном районе Новосибирска — рабочие будут прокладывать теплотрассу, а перекрытие продлится полтора месяца.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ремонт тепловых сетейдорога перекрыта

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (4)

5 авг 2019 в 15:56

Там давно уже перекрыто. О чем новость?

гость
5 авг 2019 в 16:39

Несколько дней назад открыли проезд, вчера вечером ехал.. теперь ОПЯТЬ что ли закроют? Не до конца вскопали?

5 авг 2019 в 16:27

не ну 5 августа еще не закончилось) так что все норм)