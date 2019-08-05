Улицу рядом с горбольницей № 25 перекроют для ремонта теплотрассы

В понедельник, 5 августа, рабочие закроют для проезда участок улицы Александра Невского в Калининском районе Новосибирска — коммунальщики будут ремонтировать теплотрассу.

Как рассказали в пресс-центре мэрии, улицу перекроют до 15 августа.

«С 5 августа закрывается движение транспорта на участке улицы Александра Невского между 1-м и 2-м Краснодонскими переулками. Это связано с ремонтом теплотрассы. Окончание работ запланировано на 15 августа», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.