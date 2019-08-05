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Дым лесных пожаров над Новосибирском

Сибирь горит: новосибирская компания выпустила футболки с горящей тайгой

Часть денег от их продажи отдадут на восстановление сибирской тайги

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Каждый месяц компания обещает отчитываться в соцсетях о перечисленных средствах

Каждый месяц компания обещает отчитываться в соцсетях о перечисленных средствах

Фото: vsemayki.ru

Новосибирская компания Vsemayki.ru выпустила специальную коллекцию одежды #сибирьгорит: 20% от продаж пойдут на восстановление сибирской тайги — в фонд «ЭКА», который посадит новые деревья в выгоревшей зоне.

«Мы не можем спокойно смотреть, как горит тайга. Поэтому поддерживаем инициативу сибирских компаний, так как и мы сами — из Сибири. Мы тоже провели неделю в дыму и без солнца. В среднем с продажи одной футболки получится посадить одно дерево, с толстовки — три дерева. Поддержать акцию могут и те, у кого совсем немного денег: особенность нашего магазина в том, что одни и те же принты часто могут быть нанесены на разные товары, в том числе на недорогие брелоки, значки и кружки. Несколько таких заказов — и мы собираем на ещё одно дерево», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь компании Юлия Бармаева.

Коллекция будет пополняться в течение недели

Коллекция будет пополняться в течение недели

Бармаева добавила, что коллекция будет обновляться в течение недели: сейчас в основном представлены «драматичные изображения под стать масштабу бедствия, на днях её дополнят более позитивные дизайны, соответствующие духу миссии по восстановлению лесов».

Ранее новосибирская авиакомпания изменила своё название в поддержку сибирских лесов и тоже перечисляет пожертвования в фонд, основанный межрегиональной экологической общественной организацией «ЭКА». Посадки леса на собранные деньги начнутся уже осенью

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КОММЕНТАРИИ (20)

ПОЗОР
5 авг 2019 в 16:47

Это реальный позор власти.Больше можно ничего не обсуждать и не валить на других.

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5 авг 2019 в 16:55

Все испортила фраза-часть денег с продажи футболок пойдёт на посадку деревьев...Все деньги с продажи футболок (на которых изображена символиках-Сибирь в огне,животные,птицы и .т.д) пойдут для восстановления выжженной фауны и флоры, вот где реально гордость за Вас была бы..А так,больше смахивает на обогащение за счёт страдания Сибири..

123
5 авг 2019 в 16:49

все хорошо, конечно, но футболки просто атас какое уродство.