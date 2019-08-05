У новосибирского учёного украли 342 килограмма изумрудов

Он обвинил двух сотрудников в похищении изумрудов на 102 миллиона рублей

Директор новосибирской компании «Тайрус» и учёный Олег Холдеев сообщил о похищении 342 килограммов искусственных изумрудов — он обвинил в этом двух сотрудников, которые занимались в компании продажей камней. Как сообщил корреспонденту НГС генеральный директор компании «Тайрус» Олег Холдеев, весной 2019 года он заподозрил двух сотрудников в том, что они укрывают часть дохода от продажи драгоценностей. Тогда же он решил увезти камни из помещения компании на проспекте академика Коптюга в другое место.

«29 апреля я совместно с моим заместителем погрузил весь запас произведённой продукции за два года в мой личный легковой автомобиль, чтобы перевезти её из компании в другое место хранения. [Эти менеджеры] сами намекнули мне, что это всё лежит слабоохраняемо. Если бы эти менеджеры сами украли, это было бы другое дело.

Они меня спровоцировали, чтобы я вывез их за пределы предприятия. Ну и всё, я повёлся.

<...> У них стоял наблюдатель, который быстро позвонил, они тут на всех парах примчались с полицией», — вспоминает Олег Холдеев.

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Гендиректор «Тайруса» отмечает, что полицейские не стали разбираться в ситуации, а послушали только двух сотрудников. Холдеев говорит, что тогда не задумывался о действиях полицейских, потому что растерялся. «Полиция заставила меня всё это выгрузить из автомобиля и передать им (менеджерам. — Прим. ред.) в руки. [НГС: На каком основании?]

Сейчас-то я понимаю со спокойной головой, что я как хочу, так и распоряжаюсь своей продукцией, я же директор. Олег Холдеев, генеральный директор компании «Тайрус»

Холдеев говорит, что тогда согласился отдать изумруды: «Ладно, забирайте», — а один из похитителей даже дал расписку дознавателю из полиции о том, что забрал камни. После этого, по словам Холдеева, менеджеры, вызвавшие полицию, погрузили изумруды, сели в машину и уехали — больше руководитель компании не видел ни сотрудников, ни камни. Имена двух работников, которых он обвиняет в похищении, учёный не назвал.



Таким образом «Тайрус» лишился 342 килограммов изумрудов, стоимость которых Холдеев оценивает в 102 миллиона рублей.

На следующее утро он обратился в полицию и прокуратуру. В распоряжении редакции НГС есть копия ответа на обращение Холдеева в прокуратуру Советского района Новосибирска, подписанного прокурором Николаем Земеровым (подлинность документа корреспонденту НГС в районной прокуратуре подтвердили. — Прим. ред.). В ответе говорится, что прокуратура провела проверку в отношении сотрудников полиции отдела № 10 «Советский», которые приезжали на вызов компании «Тайрус», и нашла в их действиях нарушение требований ФЗ «О полиции». При этом, говорится в ответе за подписью Земерова, полицейских привлекут к дисциплинарной ответственности, а обращение о хищении драгоценностей направили в полицию. Корреспондент НГС направил официальный запрос в пресс-службу Главного управления МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, какие нарушения выявила прокуратура и будет ли полиция возбуждать уголовное дело после случая с изумрудами «Тайруса».