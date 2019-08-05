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Криминал

У новосибирского учёного украли 342 килограмма изумрудов

Олег Холдеев сам отдал камни на 100 миллионов в руки своим сотрудникам — больше он их не видел

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Он обвинил двух сотрудников в похищении изумрудов на 102 миллиона рублей

Он обвинил двух сотрудников в похищении изумрудов на 102 миллиона рублей

Фото: видео читательницы НГС

Директор новосибирской компании «Тайрус» и учёный Олег Холдеев сообщил о похищении 342 килограммов искусственных изумрудов — он обвинил в этом двух сотрудников, которые занимались в компании продажей камней.

Как сообщил корреспонденту НГС генеральный директор компании «Тайрус» Олег Холдеев, весной 2019 года он заподозрил двух сотрудников в том, что они укрывают часть дохода от продажи драгоценностей. Тогда же он решил увезти камни из помещения компании на проспекте академика Коптюга в другое место. 

«29 апреля я совместно с моим заместителем погрузил весь запас произведённой продукции за два года в мой личный легковой автомобиль, чтобы перевезти её из компании в другое место хранения. [Эти менеджеры] сами намекнули мне, что это всё лежит слабоохраняемо. Если бы эти менеджеры сами украли, это было бы другое дело. 

Они меня спровоцировали, чтобы я вывез их за пределы предприятия. Ну и всё, я повёлся.

<...> У них стоял наблюдатель, который быстро позвонил, они тут на всех парах примчались с полицией», — вспоминает Олег Холдеев.

видео читательницы НГС

Гендиректор «Тайруса» отмечает, что полицейские не стали разбираться в ситуации, а послушали только двух сотрудников. Холдеев говорит, что тогда не задумывался о действиях полицейских, потому что растерялся. 

«Полиция заставила меня всё это выгрузить из автомобиля и передать им (менеджерам. — Прим. ред.) в руки. [НГС: На каком основании?] 

Сейчас-то я понимаю со спокойной головой, что я как хочу, так и распоряжаюсь своей продукцией, я же директор.

Олег Холдеев, генеральный директор компании «Тайрус»

Холдеев говорит, что тогда согласился отдать изумруды: «Ладно, забирайте», — а один из похитителей даже дал расписку дознавателю из полиции о том, что забрал камни.

После этого, по словам Холдеева, менеджеры, вызвавшие полицию, погрузили изумруды, сели в машину и уехали — больше руководитель компании не видел ни сотрудников, ни камни. Имена двух работников, которых он обвиняет в похищении, учёный не назвал.

Таким образом «Тайрус» лишился 342 килограммов изумрудов, стоимость которых Холдеев оценивает в 102 миллиона рублей. 

На следующее утро он обратился в полицию и прокуратуру. В распоряжении редакции НГС есть копия ответа на обращение Холдеева в прокуратуру Советского района Новосибирска, подписанного прокурором Николаем Земеровым (подлинность документа корреспонденту НГС в районной прокуратуре подтвердили. — Прим. ред.). 

В ответе говорится, что прокуратура провела проверку в отношении сотрудников полиции отдела № 10 «Советский», которые приезжали на вызов компании «Тайрус», и нашла в их действиях нарушение требований ФЗ «О полиции». При этом, говорится в ответе за подписью Земерова, полицейских привлекут к дисциплинарной ответственности, а обращение о хищении драгоценностей направили в полицию. 

Корреспондент НГС направил официальный запрос в пресс-службу Главного управления МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, какие нарушения выявила прокуратура и будет ли полиция возбуждать уголовное дело после случая с изумрудами «Тайруса».

Справка: компания «Тайрус» была создана в 1989 году сотрудниками Объединенного института геологии, минералогии и геофизики СО РАН. Основателем стал академик, бывший председатель СО РАН Николай Добрецов, а также его коллеги Олег Холдеев и Вениамин Ефремов. Компания занимается разработкой искусственных драгоценностей, выпуская изумруды, александриты, рубины и другие драгоценные камни.

Это не первый скандал с многомиллионным хищением. Так, например, в начале июня силовики задержали известного кардиохирурга Александра Караськова и его супругу. Предположительно задержание супругов может быть связано с уголовным делом Евгения Покушалова — заместителя директора клиники Мешалкина по научной части, которого обвиняют в хищении 1,3 миллиарда рублей.

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КОММЕНТАРИИ (23)

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5 авг 2019 в 16:31

я один ничего не понял?! директор компании в присутствии полицейских под какую то расписку отдал камни(собственность ООО) своим наемным сотрудникам? а они пропали? паспортные данные же есть? объявить их в розыск завести уголовное дело..вычесть из зарплаты в конце концов... чет аще ничего не понятно

Петя
5 авг 2019 в 16:46

Менеджеры дают расписку растерянному директору, чтобы вывезти его собственность и это после вызова ими же полиции. Такая чушь, что даже на голову не налезает.

5 авг 2019 в 16:30

29.04.2019 г. происходят события в Академе. Сегодня 05.08.2019 г. Люди там на гусеницах передвигаются или возможно опять кому-то на лапу дали?