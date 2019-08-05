На газоне около зоопарка начали строить большой ресторан

На улице Плановой возле новосибирского зоопарка началось строительство четырёхэтажного здания, в котором будет ресторан, — раньше на этом месте был газон с деревьями.



По наблюдению корреспондента НГС, площадку для строительства огородили забором, сейчас там работает строительная техника. Здание строит компания «Гамма», которой мэрия выдала разрешение на строительство.