На газоне около зоопарка начали строить большой ресторан

На участке построят четырёхэтажное здание
Фото: Анна Богданова / НГС
На улице Плановой возле новосибирского зоопарка началось строительство четырёхэтажного здания, в котором будет ресторан, — раньше на этом месте был газон с деревьями.
По наблюдению корреспондента НГС, площадку для строительства огородили забором, сейчас там работает строительная техника. Здание строит компания «Гамма», которой мэрия выдала разрешение на строительство.
Раньше на месте стройки был газон с деревьями. Как объяснили в мэрии, застройщик планирует пересадить деревья в северо-западную часть участка, общая площадь которого 0,23 га. Также в разрешении мэрии на строительство сообщается, что у ресторана будет подземная парковка на 20 машино-мест.
Три года назад мэрия расторгла договор аренды земельного участка с компанией «Сиб-Фуд», которая планировала построить ресторан быстрого питания в сквере у ГПНТБ. Эта же компания была арендатором участка на Плановой, но затем оформила передачу прав на ООО «Гамма».