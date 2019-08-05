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Город

На газоне около зоопарка начали строить большой ресторан

У четырёхэтажного здания будет подземная парковка

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На участке построят четырёхэтажное здание

На участке построят четырёхэтажное здание

Фото: Анна Богданова / НГС

На улице Плановой возле новосибирского зоопарка началось строительство четырёхэтажного здания, в котором будет ресторан, — раньше на этом месте был газон с деревьями.

По наблюдению корреспондента НГС, площадку для строительства огородили забором, сейчас там работает строительная техника. Здание строит компания «Гамма», которой мэрия выдала разрешение на строительство. 

Раньше тут был газон с деревьями, а теперь площадка обнесена высоким забором

Фото 1: Александр Ощепков / НГС
Фото 2: Анна Богданова / НГС

Раньше на месте стройки был газон с деревьями. Как объяснили в мэрии, застройщик планирует пересадить деревья в северо-западную часть участка, общая площадь которого 0,23 га. Также в разрешении мэрии на строительство сообщается, что у ресторана будет подземная парковка на 20 машино-мест. 

У здания будет подземная парковка

У здания будет подземная парковка

Три года назад мэрия расторгла договор аренды земельного участка с компанией «Сиб-Фуд», которая планировала построить ресторан быстрого питания в сквере у ГПНТБ. Эта же компания была арендатором участка на Плановой, но затем оформила передачу прав на ООО «Гамма».  

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КОММЕНТАРИИ (47)

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5 авг 2019 в 15:43

Временщики решили добить в городе все газоны и зелёные зоны.

Генка
5 авг 2019 в 15:52

Конечно на кой..нам газон и деревья, точечная застройка самое то для Новосибирска ,не так ли господа чиновники..

5 авг 2019 в 15:50

Вот это я нашему мэру не прощу! Будет как с "мишка и мишка" на нарымской. Люди вместо деревьев из окна видят стену, за этим рестораном ночами хотят пьяные в туалет, поблевать и просто постоять поорать по телефону, такси ездит, мешая проезду к дому, мешая людям спать. Полиция не реагирует на вызовы когда там происходят драки и стрельба. Проходили, знаем. Как возле мелиссы уничтожили скверик ради того, чтоб нажиться, а о людях в доме не подумали, так и тут история повторится.