На площади перед ГПНТБ поставили тридцать киосков с мёдом

В течение месяца с 10 утра до 22 вечера перед ГПНТБ будут продавать мёд

На площади Пименова в Октябрьском районе Новосибирска началась ярмарка мёда — накануне перед ГПНТБ установили около трёх десятков торговых палаток с мёдом, ягодами, халвой, а также одеждой и рыбными консервами. По информации управления потребительского рынка мэрии, I Сибирский форум пчеловодства продлится до 6 сентября.

Сейчас перед фонтанами возле ГПНТБ работает около 30 палаток, где торгуют мёдом Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сейчас площадь Пименова больше похожа на микрорынок — палатки занимают треть всей площади. Также организаторы Форума пчеловодства обещают, что ежедневно с 10:00 до 20:00 будет работать развлекательная программа. Здесь отметят Медовый, Ореховый и Яблочный спасы.

На ярмарке представлены несколько разновидностей мёда: донниковый, горный, липовый, каштановый и другие Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мёд на ярмарку привезли с пасек Новосибирской области, Алтая и Горной Шории.

Продавцы предлагают попробовать мёд перед покупкой Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Маленькие баночки мёда стоят от 200 рублей в зависимости от объёма. Стоимость килограмма мёда начинается от 350 рублей. Самый дорогой мёд — каштановый, килограмм этого мёда стоит 1300 рублей.

Кроме мёда на ярмарке продают воск и травяные чаи Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Также на ярмарке можно приобрести медовуху — одна бутылка стоит 300 рублей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

К началу августа созрели ягоды — горожане закупаются, чтобы наварить варенья Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В нескольких палатках можно купить ягоду — малина стоит 300 рублей, клубника 360 рублей, а ежевика 450 рублей за килограмм. Также продают чернику.



Среди палаток с мёдом внезапно продают рыбные консервы Фото: Ольга Бурлакова / НГС