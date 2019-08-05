На площади перед ГПНТБ поставили тридцать киосков с мёдом

В течение месяца с 10 утра до 22 вечера перед ГПНТБ будут продавать мёд
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
На площади Пименова в Октябрьском районе Новосибирска началась ярмарка мёда — накануне перед ГПНТБ установили около трёх десятков торговых палаток с мёдом, ягодами, халвой, а также одеждой и рыбными консервами. По информации управления потребительского рынка мэрии, I Сибирский форум пчеловодства продлится до 6 сентября.
Сейчас площадь Пименова больше похожа на микрорынок — палатки занимают треть всей площади. Также организаторы Форума пчеловодства обещают, что ежедневно с 10:00 до 20:00 будет работать развлекательная программа. Здесь отметят Медовый, Ореховый и Яблочный спасы.
Мёд на ярмарку привезли с пасек Новосибирской области, Алтая и Горной Шории.
Маленькие баночки мёда стоят от 200 рублей в зависимости от объёма. Стоимость килограмма мёда начинается от 350 рублей. Самый дорогой мёд — каштановый, килограмм этого мёда стоит 1300 рублей.
В нескольких палатках можно купить ягоду — малина стоит 300 рублей, клубника 360 рублей, а ежевика 450 рублей за килограмм. Также продают чернику.
Среди продавцов мёда и ягод также работает точка, где продают женскую одежду и различные рыбные консервы. Например, здесь можно купить банку красной икры за 300 рублей, а три банки — за 750 рублей. Как консервы относятся к форуму пчеловодов, остаётся непонятным.
Сейчас на улицах Новосибирска можно приобрести всё что угодно с огорода — в городе продают не только ягоду и грибы, но и молодой картофель.