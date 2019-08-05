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На площади перед ГПНТБ поставили тридцать киосков с мёдом

Целый месяц тут будут играть на гармони и праздновать три Спаса

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В течение месяца с 10 утра до 22 вечера перед ГПНТБ будут продавать мёд

В течение месяца с 10 утра до 22 вечера перед ГПНТБ будут продавать мёд

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

На площади Пименова в Октябрьском районе Новосибирска началась ярмарка мёда — накануне перед ГПНТБ установили около трёх десятков торговых палаток с мёдом, ягодами, халвой, а также одеждой и рыбными консервами. По информации управления потребительского рынка мэрии, I Сибирский форум пчеловодства продлится до 6 сентября.

Сейчас перед фонтанами возле ГПНТБ работает около 30 палаток, где торгуют мёдом

Сейчас перед фонтанами возле ГПНТБ работает около 30 палаток, где торгуют мёдом

Сейчас площадь Пименова больше похожа на микрорынок — палатки занимают треть всей площади. Также организаторы Форума пчеловодства обещают, что ежедневно с 10:00 до 20:00 будет работать развлекательная программа. Здесь отметят Медовый, Ореховый и Яблочный спасы.

На ярмарке представлены несколько разновидностей мёда: донниковый, горный, липовый, каштановый и другие

На ярмарке представлены несколько разновидностей мёда: донниковый, горный, липовый, каштановый и другие

Мёд на ярмарку привезли с пасек Новосибирской области, Алтая и Горной Шории.

Продавцы предлагают попробовать мёд перед покупкой

Продавцы предлагают попробовать мёд перед покупкой

Маленькие баночки мёда стоят от 200 рублей в зависимости от объёма. Стоимость килограмма мёда начинается от 350 рублей. Самый дорогой мёд — каштановый, килограмм этого мёда стоит 1300 рублей.

Кроме мёда на ярмарке продают воск и травяные чаи

Кроме мёда на ярмарке продают воск и травяные чаи

Также на ярмарке можно приобрести медовуху&nbsp;— одна бутылка стоит 300 рублей

Также на ярмарке можно приобрести медовуху — одна бутылка стоит 300 рублей

К началу августа созрели ягоды&nbsp;— горожане закупаются, чтобы наварить варенья

К началу августа созрели ягоды — горожане закупаются, чтобы наварить варенья

В нескольких палатках можно купить ягоду — малина стоит 300 рублей, клубника 360 рублей, а ежевика 450 рублей за килограмм. Также продают чернику.

Среди палаток с мёдом внезапно продают рыбные консервы

Среди палаток с мёдом внезапно продают рыбные консервы

Среди продавцов мёда и ягод также работает точка, где продают женскую одежду и различные рыбные консервы. Например, здесь можно купить банку красной икры за 300 рублей, а три банки — за 750 рублей. Как консервы относятся к форуму пчеловодов, остаётся непонятным.

Сейчас на улицах Новосибирска можно приобрести всё что угодно с огорода — в городе продают не только ягоду и грибы, но и молодой картофель.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Честный
5 авг 2019 в 17:07

Я бы запретил использовать общественные места, площади и скверы под ярмарки и палатки. Это места для отдыха и прогулок горожан. Для торговли есть рынки.

Гостевой
5 авг 2019 в 17:06

"По информации управления потребительского рынка мэрии, I Сибирский форум пчеловодства продлится до 6 сентября"
Совершенно случайно мёдом будут кормить аж прямиком до выборов. Всё пытаются подсластить кандидатуру Локтя?

Фото пользователя
5 авг 2019 в 17:06

Настоящим пчеловодам на торговлю времени нет-нуж6о мед качать,пчел к зиме подготавливать.