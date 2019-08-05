Instagram-блогер продала iPhone со своими эротическими фотографиями за 100 тысяч

Сибирячка Ксения Костюкова, которая ведёт блог в Instagram, продала на торгах iPhone со своими эротическими фотографиями
Фото: Роман Зверев
Инстаблогер из Новосибирска Ксения Костюкова продала на аукционе чёрный iPhone 8+ со своими эротическими фотографиями за 100 тысяч рублей.
«Участников было четверо. 100 тысяч [рублей] предложили два покупателя. Один — неместный, который просил отправить телефон транспортной компанией и хотел, чтобы перед отправкой телефона и перед его оплатой я ещё ему выслала пару фотографий. Но мне показалось это каким-то разводом, и я не согласилась», — сообщила корреспонденту НГС Ксения Костюкова.
В итоге новым владельцем телефона оказался новосибирский предприниматель Александр, который предложил те же 100 тысяч рублей. Покупатель, по словам Ксении Костюковой, объяснил свой интерес к телефону эксклюзивностью материала.
«Я готов платить за эксклюзив, а не за то, чего полно в соцсетях», — процитировала объяснение покупателя девушка.
О продаже своего iPhone 8+ 2018 года с эротическими фотосессиями на аукционе Ксения Костюкова объявила в середине июля. 25-летняя сибирячка ведёт в Instagram женский блог о взаимоотношениях и сексе. Большинство из почти 80 фотографий нигде не публиковалось. Начальная цена телефона составила 45 тысяч рублей. Продажу смартфона Костюкова объяснила желанием купить iPhone новой модели.