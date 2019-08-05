Instagram-блогер продала iPhone со своими эротическими фотографиями за 100 тысяч

Сибирячка Ксения Костюкова, которая ведёт блог в Instagram, продала на торгах iPhone со своими эротическими фотографиями

Инстаблогер из Новосибирска Ксения Костюкова продала на аукционе чёрный iPhone 8+ со своими эротическими фотографиями за 100 тысяч рублей.

«Участников было четверо. 100 тысяч [рублей] предложили два покупателя. Один — неместный, который просил отправить телефон транспортной компанией и хотел, чтобы перед отправкой телефона и перед его оплатой я ещё ему выслала пару фотографий. Но мне показалось это каким-то разводом, и я не согласилась», — сообщила корреспонденту НГС Ксения Костюкова.



На телефон девушки нашлось два покупателя, каждый из которых предложил за лот 100 тысяч рублей Фото: Роман Зверев

В итоге новым владельцем телефона оказался новосибирский предприниматель Александр, который предложил те же 100 тысяч рублей. Покупатель, по словам Ксении Костюковой, объяснил свой интерес к телефону эксклюзивностью материала.



«Я готов платить за эксклюзив, а не за то, чего полно в соцсетях», — процитировала объяснение покупателя девушка.



Всего в iPhone 8+ было почти 80 снимков Ксении Костюковой Фото: Ксения Костюкова