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Стиль и красота

Instagram-блогер продала iPhone со своими эротическими фотографиями за 100 тысяч

Эти деньги Ксения Костюкова потратит на покупку нового смартфона

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Сибирячка Ксения Костюкова, которая ведёт блог в Instagram, продала на торгах iPhone со своими эротическими фотографиями&nbsp;

Сибирячка Ксения Костюкова, которая ведёт блог в Instagram, продала на торгах iPhone со своими эротическими фотографиями 

Фото: Роман Зверев

Инстаблогер из Новосибирска Ксения Костюкова продала на аукционе чёрный iPhone 8+ со своими эротическими фотографиями за 100 тысяч рублей. 

«Участников было четверо. 100 тысяч [рублей] предложили два покупателя. Один — неместный, который просил отправить телефон транспортной компанией и хотел, чтобы перед отправкой телефона и перед его оплатой я ещё ему выслала пару фотографий. Но мне показалось это каким-то разводом, и я не согласилась», — сообщила корреспонденту НГС Ксения Костюкова.

На телефон девушки нашлось два покупателя, каждый из которых предложил за лот 100 тысяч рублей

На телефон девушки нашлось два покупателя, каждый из которых предложил за лот 100 тысяч рублей

В итоге новым владельцем телефона оказался новосибирский предприниматель Александр, который предложил те же 100 тысяч рублей. Покупатель, по словам Ксении Костюковой, объяснил свой интерес к телефону эксклюзивностью материала.

«Я готов платить за эксклюзив, а не за то, чего полно в соцсетях», — процитировала объяснение покупателя девушка.

Всего в&nbsp;iPhone&nbsp;8+ было почти 80 снимков Ксении Костюковой

Всего в iPhone 8+ было почти 80 снимков Ксении Костюковой

О продаже своего iPhone 8+ 2018 года с эротическими фотосессиями на аукционе Ксения Костюкова объявила в середине июля. 25-летняя сибирячка ведёт в Instagram женский блог о взаимоотношениях и сексе. Большинство из почти 80 фотографий нигде не публиковалось. Начальная цена телефона составила 45 тысяч рублей. Продажу смартфона Костюкова объяснила желанием купить iPhone новой модели. 

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КОММЕНТАРИИ (112)

5 авг 2019 в 15:28

Вырученные деньги блогер потратила на 2 рекламные статьи о себе на НГС

Фото пользователя
5 авг 2019 в 15:26

"Кому и кобыла невеста" (с)

Фото пользователя
5 авг 2019 в 15:33

Поздравляю Александра с приобретением внеочередного звания. Или диагноза - тут кому как удобнее.