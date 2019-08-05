Водитель КАМАЗа оставил без света триста частных домов на Большой

Сегодня, 5 августа, на улице Большой в Ленинском районе Новосибирска КАМАЗ оборвал линию электропередачи.

«Мы без света уже часа два сидим, и кабеля на дороге лежат. Половина Большой отключена и почти весь Балластный карьер. Ехал с поднятым кузовом, когда зацепил, оборвал, тогда уже опустил кузов», — рассказала корреспонденту НГС читательница.

Она добавила, что сейчас кабель лежит на дороге — его скинули с КАМАЗа. Из-за происшествия на улице начала собираться пробка.