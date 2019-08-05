Водитель КАМАЗа оставил без света триста частных домов на Большой

По словам читательницы НГС, водитель опустил кузов уже после того, как оборвал линию
Фото: читательница НГС
Сегодня, 5 августа, на улице Большой в Ленинском районе Новосибирска КАМАЗ оборвал линию электропередачи.
«Мы без света уже часа два сидим, и кабеля на дороге лежат. Половина Большой отключена и почти весь Балластный карьер. Ехал с поднятым кузовом, когда зацепил, оборвал, тогда уже опустил кузов», — рассказала корреспонденту НГС читательница.
Она добавила, что сейчас кабель лежит на дороге — его скинули с КАМАЗа. Из-за происшествия на улице начала собираться пробка.
В пресс-центре мэрии Новосибирска подтвердили, что в районе улицы Большой в частном секторе произошло аварийное отключение. По данным единой диспетчерской службы света нет в 275 частных домах.
Четыре года назад другой водитель грузовика снёс пешеходный мост на Советском шоссе, проехав под ним с поднятым кузовом. В этом году его будут восстанавливать и для этого перекрывать дорогу в ночь с 20 на 21 августа.