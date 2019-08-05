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Происшествия

Водитель КАМАЗа оставил без света триста частных домов на Большой

Он проехал под линией электропередачи с поднятым кузовом и оборвал провода

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По словам читательницы НГС, водитель опустил кузов уже после того, как оборвал линию

По словам читательницы НГС, водитель опустил кузов уже после того, как оборвал линию

Фото: читательница НГС

Сегодня, 5 августа, на улице Большой в Ленинском районе Новосибирска КАМАЗ оборвал линию электропередачи.

«Мы без света уже часа два сидим, и кабеля на дороге лежат. Половина Большой отключена и почти весь Балластный карьер. Ехал с поднятым кузовом, когда зацепил, оборвал, тогда уже опустил кузов», — рассказала корреспонденту НГС читательница.

Она добавила, что сейчас кабель лежит на дороге — его скинули с КАМАЗа. Из-за происшествия на улице начала собираться пробка.

В пресс-центре мэрии Новосибирска подтвердили, что в районе улицы Большой в частном секторе произошло аварийное отключение. По данным единой диспетчерской службы света нет в 275 частных домах.

Четыре года назад другой водитель грузовика снёс пешеходный мост на Советском шоссе, проехав под ним с поднятым кузовом. В этом году его будут восстанавливать и для этого перекрывать дорогу в ночь с 20 на 21 августа.

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КОММЕНТАРИИ (15)

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5 авг 2019 в 14:09

Вышли бы всем своих селом у кого света нет и надавали лещей этому водителю.

5 авг 2019 в 14:20

Вот за счет водителя пусть и ликвидируют. А кто должен оплачивать его головотяпство, собственно?? Директор фирмы?-с чего это?

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5 авг 2019 в 14:39

«Тяжела и неказиста жизнь простого камазиста» (с).