Слава Степанов сфотографировал резиденцию Рамзана Кадырова в Грозном

Резиденция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова окружена водой
Фото: Слава Степанов
Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал в социальных сетях снимки столицы Чечни — красивые фотографии Грозного он сделал в июне 2019 года.
Фотограф опубликовал кадры в своих социальных сетях днём 5 августа.
«Был я там в середине лета. Малоэтажная застройка — и вдруг резко торчат небоскрёбы, это запомнилось больше всего. В целом город очень ухоженный. Я бы сказал, что на Кавказе он самый аккуратный. Видно, что денег там больше остальных. Я проехал весь Кавказ от Дагестана до Минвод, но по благоустройству бросается в глаза именно Грозный. Но мне показалось, что некоторые небоскрёбы не обжиты», — рассказал корреспонденту Слава Степанов.
«Понравилось, что в самом высоком здании, с часами, в основании небоскрёба наш новосибирский Traveler`s Coffee. Это приятно, частичка Новосиба такая. Саму Чечню я проезжал мимо и попутно делал фотографии. Поразил проспект Владимира Путина. Когда ты видишь таблички "Проспект Владимира Путина", немного странно. Он назван именем человека, который жив и ещё работает, а уже его именем проспект назван. Такое только в Казахстане можно встретить», — говорит Слава Степанов.
Недавно Слава Степанов опубликовал фотографии 55-этажного жилого небоскрёба Ponte City Apartments в Йоханнесбурге — это здание снимали для фильмов «9-й район», «Судья Дредд», «Робот по имени Чаппи».