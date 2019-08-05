5 августа понедельник
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 3/10
usd 64.64
eur 71.71

Темы

СЕЙЧАС +26°С
Пробки 3/10
usd 64.64
eur 71.71

Все новости

Все новости
Страна и мир

Слава Степанов сфотографировал резиденцию Рамзана Кадырова в Грозном

Фотограф считает, что столица Чечни — самый ухоженный город на Кавказе

Поделиться

1 783
17 Обсудить
Резиденция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова окружена водой

Резиденция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова окружена водой

Фото: Слава Степанов

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал в социальных сетях снимки столицы Чечни — красивые фотографии Грозного он сделал в июне 2019 года.

Фотограф опубликовал кадры в своих социальных сетях днём 5 августа.

Бизнес-квартал «Грозный-Сити» сейчас включает 7 высотных зданий

Бизнес-квартал «Грозный-Сити» сейчас включает 7 высотных зданий

Жилой комплекс «Феникс» — самое высокое здание «Грозного-Сити». Верхушку здания украшают гигантские часы

Жилой комплекс «Феникс» — самое высокое здание «Грозного-Сити». Верхушку здания украшают гигантские часы

«Был я там в середине лета. Малоэтажная застройка — и вдруг резко торчат небоскрёбы, это запомнилось больше всего. В целом город очень ухоженный. Я бы сказал, что на Кавказе он самый аккуратный. Видно, что денег там больше остальных. Я проехал весь Кавказ от Дагестана до Минвод, но по благоустройству бросается в глаза именно Грозный. Но мне показалось, что некоторые небоскрёбы не обжиты», — рассказал корреспонденту Слава Степанов.

Цветочный парк недалеко от «Грозного-Сити»

Цветочный парк недалеко от «Грозного-Сити»

Проспект Владимира Путина — главная улица Грозного

Проспект Владимира Путина — главная улица Грозного

«Понравилось, что в самом высоком здании, с часами, в основании небоскрёба наш новосибирский Traveler`s Coffee. Это приятно, частичка Новосиба такая. Саму Чечню я проезжал мимо и попутно делал фотографии. Поразил проспект Владимира Путина. Когда ты видишь таблички "Проспект Владимира Путина", немного странно. Он назван именем человека, который жив и ещё работает, а уже его именем проспект назван. Такое только в Казахстане можно встретить», — говорит Слава Степанов.

Переживший две войны и почти полностью разрушенный в результате боевых действий город активно восстанавливался&nbsp;с начала XXI века

Переживший две войны и почти полностью разрушенный в результате боевых действий город активно восстанавливался с начала XXI века

Недавно Слава Степанов опубликовал фотографии 55-этажного жилого небоскрёба Ponte City Apartments в Йоханнесбурге — это здание снимали для фильмов «9-й район», «Судья Дредд», «Робот по имени Чаппи».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

фотографСлава Степановtravel-фотография

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (17)

5 авг 2019 в 13:51

Хорошо когда Аллах милостив и дает много денег...

color
5 авг 2019 в 13:56

У нас, в дзержинке вроде войны не было. Но как с 2000 годов все осталось по прежнему, то даже потихоньку начало разваливаться.

Фото пользователя
5 авг 2019 в 13:50

Переименуйте пожалуйста ул Сибиряков Гвардейцев в проспект имени Путина, надеюсь тогда там колея по Локоть, сама собой затянется.