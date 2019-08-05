Слава Степанов сфотографировал резиденцию Рамзана Кадырова в Грозном

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал в социальных сетях снимки столицы Чечни — красивые фотографии Грозного он сделал в июне 2019 года. Фотограф опубликовал кадры в своих социальных сетях днём 5 августа.

Бизнес-квартал «Грозный-Сити» сейчас включает 7 высотных зданий Фото: Слава Степанов

Жилой комплекс «Феникс» — самое высокое здание «Грозного-Сити». Верхушку здания украшают гигантские часы Фото: Слава Степанов

«Был я там в середине лета. Малоэтажная застройка — и вдруг резко торчат небоскрёбы, это запомнилось больше всего. В целом город очень ухоженный. Я бы сказал, что на Кавказе он самый аккуратный. Видно, что денег там больше остальных. Я проехал весь Кавказ от Дагестана до Минвод, но по благоустройству бросается в глаза именно Грозный. Но мне показалось, что некоторые небоскрёбы не обжиты», — рассказал корреспонденту Слава Степанов.

Цветочный парк недалеко от «Грозного-Сити» Фото: Слава Степанов

Проспект Владимира Путина — главная улица Грозного Фото: Слава Степанов

«Понравилось, что в самом высоком здании, с часами, в основании небоскрёба наш новосибирский Traveler`s Coffee. Это приятно, частичка Новосиба такая. Саму Чечню я проезжал мимо и попутно делал фотографии. Поразил проспект Владимира Путина. Когда ты видишь таблички "Проспект Владимира Путина", немного странно. Он назван именем человека, который жив и ещё работает, а уже его именем проспект назван. Такое только в Казахстане можно встретить», — говорит Слава Степанов.

Переживший две войны и почти полностью разрушенный в результате боевых действий город активно восстанавливался с начала XXI века Фото: Слава Степанов