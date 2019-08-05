Во дворе на ОбьГЭСе обстреляли две припаркованные машины

В ночь на 5 августа во дворе на Энгельса, 4 в Советском районе Новосибирска обстреляли два ВАЗа.

«Я утром увидел это, а так мне владельцы сказали, что где-то в час ночи это было. <…> Они полицию вызвали, полиция сказала, что ещё где-то машина такси тоже так же стояла, обстрел был. Это из пневматического стреляли, скорее всего», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий стрельбы, представившийся Андреем.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что владельцы автомобилей обратились в полицию в 8 утра.