Во дворе на ОбьГЭСе обстреляли две припаркованные машины

Машины обстреляли во дворах на ОбьГЭСе
Фото: очевидец Андрей
В ночь на 5 августа во дворе на Энгельса, 4 в Советском районе Новосибирска обстреляли два ВАЗа.
«Я утром увидел это, а так мне владельцы сказали, что где-то в час ночи это было. <…> Они полицию вызвали, полиция сказала, что ещё где-то машина такси тоже так же стояла, обстрел был. Это из пневматического стреляли, скорее всего», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий стрельбы, представившийся Андреем.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что владельцы автомобилей обратились в полицию в 8 утра.
«Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливается, при помощи какого оружия были сделаны данные повреждения. Предположительно, это всё-таки травматический пистолет», — сообщили в пресс-службе. Подозреваемых в стрельбе ищут.
На прошлой неделе на ОбьГЭСе на улице Приморской трое хулиганов разбили битами припаркованную «Хонду Фит». А на улице Плахотного в Ленинском районе в эту же ночь обстреляли автомобиль «Сузуки Гранд Витара», который ехал по частному сектору.