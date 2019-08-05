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Криминал

Во дворе на ОбьГЭСе обстреляли две припаркованные машины

В полиции предполагают, что вандалы стреляли из травматического пистолета

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Машины обстреляли во дворах на ОбьГЭСе

Машины обстреляли во дворах на ОбьГЭСе

Фото: очевидец Андрей

В ночь на 5 августа во дворе на Энгельса, 4 в Советском районе Новосибирска обстреляли два ВАЗа.

«Я утром увидел это, а так мне владельцы сказали, что где-то в час ночи это было. <…> Они полицию вызвали, полиция сказала, что ещё где-то машина такси тоже так же стояла, обстрел был. Это из пневматического стреляли, скорее всего», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий стрельбы, представившийся Андреем.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что владельцы автомобилей обратились в полицию в 8 утра.

«Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливается, при помощи какого оружия были сделаны данные повреждения. Предположительно, это всё-таки травматический пистолет», — сообщили в пресс-службе. Подозреваемых в стрельбе ищут.

Владельцы машин обратились в полицию сегодня утром&nbsp;

Владельцы машин обратились в полицию сегодня утром 

На прошлой неделе на ОбьГЭСе на улице Приморской трое хулиганов разбили битами припаркованную «Хонду Фит». А на улице Плахотного в Ленинском районе в эту же ночь обстреляли автомобиль «Сузуки Гранд Витара», который ехал по частному сектору.

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КОММЕНТАРИИ (30)

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5 авг 2019 в 14:58

Сейчас всякие охранные, домофонные компании начали активно навязывать свои услуги. И количество всяких происшествий увеличилось. У нас ходили предлагали установить системы видеонаблюдения и ставить квартиры на охрану, но люди ленивые и жадные не хотят. Вот после этого у пары машин оказались колёса проткнуты и зеркала отломаны. Ещё квартиру обворовали якобы.

Qwerty
5 авг 2019 в 14:54

Тоже иногда просто не могу смотреть на эту рухлядь...

color
5 авг 2019 в 14:51

Гетто