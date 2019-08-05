Новосибирская жара сменится дождями и ливнями

«Мы полагаем, что сейчас мы будем располагаться в области высокого атмосферного давления, антициклона, который к нам перемещается из районов северного Казахстана, вслед за атмосферным фронтом. Осадки поэтому будут маловероятны ближайшие двое суток. Температурный фон будет умеренно высокий», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни — они отменили экстренное предупреждение о ветре и грозах, но не исключили, что погода может испортиться уже во второй половине рабочей недели.

В ночные часы в эти дни будет от 11 до 17 градусов тепла, днём — от 25 до 31 градуса тепла по области. Ветры будут от слабых до умеренных.

В четверг, 8 августа, к региону подойдёт серия атмосферных волн с фронтами и возрастёт неустойчивость погоды. «Мы ждём ливневые и грозовые дожди разной интенсивности, порывистые ветры при грозах, температура будет пониже, жара ослабнет — до 22–27 градусов тепла», — уточнил пресс-секретарь.

Накануне новосибирское МЧС со ссылкой на синоптиков выпустило экстренное предупреждение о том, что в понедельник, 5 августа, в Новосибирской области ожидается ухудшение погоды.

Сегодня Ренад Ягудин объяснил, что утром синоптики отменили неблагоприятный прогноз.

«Изменилась обстановка, внесены коррективы к данному ранее предупреждению», — отметил он.

Жаркая погода в Новосибирске стоит с прошлой недели. В пятницу НГС рассказывал, как город переживал зной.