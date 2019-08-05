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Лето

Новосибирская жара сменится дождями и ливнями

Погода резко испортится во второй половине недели

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Погода начнёт портиться 8 августа

Погода начнёт портиться 8 августа

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни — они отменили экстренное предупреждение о ветре и грозах, но не исключили, что погода может испортиться уже во второй половине рабочей недели.

«Мы полагаем, что сейчас мы будем располагаться в области высокого атмосферного давления, антициклона, который к нам перемещается из районов северного Казахстана, вслед за атмосферным фронтом. Осадки поэтому будут маловероятны ближайшие двое суток. Температурный фон будет умеренно высокий», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В ночные часы в эти дни будет от 11 до 17 градусов тепла, днём — от 25 до 31 градуса тепла по области. Ветры будут от слабых до умеренных.

В четверг, 8 августа, к региону подойдёт серия атмосферных волн с фронтами и возрастёт неустойчивость погоды. «Мы ждём ливневые и грозовые дожди разной интенсивности, порывистые ветры при грозах, температура будет пониже, жара ослабнет — до 22–27 градусов тепла», — уточнил пресс-секретарь.

Накануне новосибирское МЧС со ссылкой на синоптиков выпустило экстренное предупреждение о том, что в понедельник, 5 августа, в Новосибирской области ожидается ухудшение погоды.

Сегодня Ренад Ягудин объяснил, что утром синоптики отменили неблагоприятный прогноз.

«Изменилась обстановка, внесены коррективы к данному ранее предупреждению», — отметил он.

Жаркая погода в Новосибирске стоит с прошлой недели. В пятницу НГС рассказывал, как город переживал зной.

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КОММЕНТАРИИ (22)

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5 авг 2019 в 14:31

Решили чукчи на охоту пойти. Приходят к метеорологу, спрашивают:
— У тебя, метеоролог, умные приборы есть. Какая, однако, завтра погода
будет. Чукчи хотят на охоту идти.
Метеоролог:
— Здесь без "огненной" воды не обойтись.
Чукчи приносят ему водку. Он им наугад:
— Идите, мужики, на охоту. Хорошая погода будет.
Чукчи ушли. Метеолорога совесть заела. А вдруг, думает, пурга. Люди
из-за меня погибнут. Побежал к шаману. Говорит:
— Вот тебе, шаман, огненная вода, деньги, только скажи, какая завтра
погода будет.
Шаман:
— Хорошая будет погода.
Метеоролог:
— Откуда ты знаешь? У меня вон приборы всякие, а я точно не могу
сказать.
Шаман:
— Вон видишь, двое чукчей на охоту пошли.

Qwerty
5 авг 2019 в 14:28

Там синоптики в запое чтоль? на пару дней прогноз уже составить не могут. Зарубежные синоптики и то точнее погоду предсказывают у нас.

5 авг 2019 в 14:47

Они там монету бросают, что ли? Это штормовое предупреждение из всех утюгов сутки лилось - и вот тебе. Наказывать нужно. Хреново работаете.