Водителю «Тойоты», впечатавшему полицейского в столб, дали 12 лет строгого режима

Также подсудимому придётся компенсировать моральный вред в размере 300 тысяч рублей
Фото: Ольга Хмелевская / НГС
В понедельник, 5 августа, Новосибирский областной суд признал водителя Кирилла Алейникова виновным в «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ) и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.
Согласно приговору, время содержания под стражей с момента задержания зачтут в этот срок. Помимо этого, он должен выплатить 300 тысяч рублей, чтобы компенсировать моральный вред потерпевшему.
«Считаем приговор незаконным, несправедливым. В данном случае вина Алейникова не доказана в совершении данного преступления. Более того, есть доказательства того, что автомобиль после наезда на бордюр был в неисправном техническом состоянии, что подтверждается экспертизой. Отсутствует мотив совершения преступления: Алейников не судим, не был связан с преступным сообществом. Ни в автомобиле, ни в доме не было обнаружено что-то запрещённое. Никакого неприязненного отношения у Алейникова <...> не было и возникнуть не могло. Мы будем готовить апелляционную жалобу и подавать её в Верховный суд России», — рассказала корреспонденту НГС адвокат Елена Тюшнякова.
Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, днём 24 апреля 2018 года на улице Дуси Ковальчук полицейские обратили внимание на припаркованную «Тойоту Спринтер» с тремя мужчинами в салоне, у которых было сканирующее устройство. Полицейские заинтересовались происходящим, поскольку похожая по приметам машина проходила по уголовным делам о кражах из автомобилей. Два офицера отправились к «Тойоте», они громко произнесли «Полиция!», один из них предъявил служебное удостоверение. После этого водитель резко тронулся с места.
«Держась за правую дверь, сотрудник полиции потребовал остановиться, но, игнорируя законное требование, находившийся за рулём мужчина продолжал движение и умышленно ударил полицейского о бетонное основание опоры линии электропередачи. После этого машина с места преступления скрылась», — рассказывали в полиции.
НГС ведёт онлайн-трансляцию из зала суда.