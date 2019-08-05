Водителю «Тойоты», впечатавшему полицейского в столб, дали 12 лет строгого режима

В понедельник, 5 августа, Новосибирский областной суд признал водителя Кирилла Алейникова виновным в «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ) и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Согласно приговору, время содержания под стражей с момента задержания зачтут в этот срок. Помимо этого, он должен выплатить 300 тысяч рублей, чтобы компенсировать моральный вред потерпевшему.



«Считаем приговор незаконным, несправедливым. В данном случае вина Алейникова не доказана в совершении данного преступления. Более того, есть доказательства того, что автомобиль после наезда на бордюр был в неисправном техническом состоянии, что подтверждается экспертизой. Отсутствует мотив совершения преступления: Алейников не судим, не был связан с преступным сообществом. Ни в автомобиле, ни в доме не было обнаружено что-то запрещённое. Никакого неприязненного отношения у Алейникова <...> не было и возникнуть не могло. Мы будем готовить апелляционную жалобу и подавать её в Верховный суд России», — рассказала корреспонденту НГС адвокат Елена Тюшнякова.

