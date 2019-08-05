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Новосибирцам пришли квитанции с выросшими тарифами на услуги ЖКХ

НГС собрал все изменения тарифов

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В начале августа новосибирцам начали приносить квитанции за июль&nbsp;

В начале августа новосибирцам начали приносить квитанции за июль 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Жители Новосибирска начали получать квитанции по оплате услуг ЖКХ за июль — цены на некоторые услуги изменились.

Тарифы на коммунальные услуги изменились 1 июля — это второе повышение за год. Цены на холодную воду и водоотведение рассчитали в департаменте по тарифам Новосибирской области ещё в конце декабря, а на отопление и мусор изменили в течение июля.

В новых платёжках кубометр холодной воды стоит 18,56 рубля — на 58 копеек дороже, чем было. Водоотведение подорожало до 14,24 рубля за кубометр. Это на 44 копейки дороже. Власти повысили новосибирцам и плату за отопление — до 1331,35 рубля за гигакалорию, а после того как эту сумму оспорили антимонопольщики, тариф повысили до 1384 рублей. Электроэнергия с 1 июля стоит 2,68 рубля за киловатт-час.

Тариф на вывоз мусора неожиданно решили снизить — в платёжках он составляет 88,62 рубля с человека в месяц вместо 92,42 рубля, которые принимали раньше.

С июля, к слову, банки и платёжные сервисы начали брать комиссию при оплате воды и отопления, но НГС узнал, как платить за коммуналку без дополнительных взносов.

А вы заметили новые цены в платёжках за июль?

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    КОММЕНТАРИИ (41)

    Qwerty
    5 авг 2019 в 13:26

    На основании чего? Зарплаты не растут а значит откуда брать деньги? Считаю что в условиях текущей экономической ситуации это грабеж!

    Фото пользователя
    5 авг 2019 в 13:25

    Нищета ваш выход... Начинайте ныть и скулить...

    5 авг 2019 в 13:24

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