Новосибирцам пришли квитанции с выросшими тарифами на услуги ЖКХ

Жители Новосибирска начали получать квитанции по оплате услуг ЖКХ за июль — цены на некоторые услуги изменились.

Тарифы на коммунальные услуги изменились 1 июля — это второе повышение за год. Цены на холодную воду и водоотведение рассчитали в департаменте по тарифам Новосибирской области ещё в конце декабря, а на отопление и мусор изменили в течение июля.

В новых платёжках кубометр холодной воды стоит 18,56 рубля — на 58 копеек дороже, чем было. Водоотведение подорожало до 14,24 рубля за кубометр. Это на 44 копейки дороже. Власти повысили новосибирцам и плату за отопление — до 1331,35 рубля за гигакалорию, а после того как эту сумму оспорили антимонопольщики, тариф повысили до 1384 рублей. Электроэнергия с 1 июля стоит 2,68 рубля за киловатт-час.