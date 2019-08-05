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Дороги и транспорт

На улицы Новосибирска вылили раствор, который не дает пыли разлетаться

Специальную жидкость решили испытать в Ленинском районе, прежде чем разлить её по всему городу

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Предполагается, что специальный раствор поможет избавиться от пыли

Предполагается, что специальный раствор поможет избавиться от пыли

Фото: Иван Конобеев, Густаво Зырянов / НГС

В Ленинском районе Новосибирска начали испытывать новый раствор для обработки дорог — предполагается, что он поможет избавиться от пыли. 

О планах по испытанию раствора стало известно ещё в конце июня. Тогда, по словам начальника главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрия Сердюка, власти планировали купить препарат, который сможет связывать пыль на городских улицах. Он пояснял, что после обработки пыль переходит в состояние, в котором её можно убрать вакуумной или подметальной техникой.

О первом испытании на дороге Новосибирска корреспонденту НГС сообщил депутат горсовета Иван Конобеев. 

«Я, может, зря приоткрыл завесу тайны раньше, чем [её начали использовать].

Это первое испытание, которое ещё не выявило всех плюсов и минусов этой жидкости.

Но насколько я знаю, её выработали специально под Новосибирск. Поставлена была задача мэра департаменту транспорта, который должен найти решение проблемы, которая касается пыли», — объяснил он.

Конобеев уточнил, что впервые жидкость использовали на одной из улиц, которую обслуживает «ДЭУ Ленинского района». 

«Параллельно же комитет по экологии мэрии должен был взять образцы получившейся смеси, чтобы изучить её свойства и качества, которые могут на экологию влиять», — говорит Конобеев.

В конце июня новосибирские улицы ко Дню города помыли шампунем — пока это эксперимент, который провели только на нескольких магистралях. По словам властей, это сделало улицы чище и улучшило сцепление колёс с дорогой.

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КОММЕНТАРИИ (46)

Петрович
5 авг 2019 в 12:47

Пыль надо убирать, а не поливать ее. Она с зима лежит, уже слежалась на обочинах и щетками ее уже не убрать. Нужны дворники, которые срежут ее лопатами и вывезут. Позор Локтю, который превратил столицу Сибири в МегапЫлис Пылесибирск.

Честный
5 авг 2019 в 12:44

Шел 2133 год, в Москве появилась юбилейная 3000 станция метро, в Новосибирске появилась вторая машина по борьбе с пылью...переданная Москвой... б/у... 2055 года выпуска...

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5 авг 2019 в 12:43

я правильно понимаю, что они используют химическую смесь на улицах города не понимая какой побочный эффект она может принести здоровью людей и экологии города?