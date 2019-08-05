На улицы Новосибирска вылили раствор, который не дает пыли разлетаться

О планах по испытанию раствора стало известно ещё в конце июня. Тогда, по словам начальника главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрия Сердюка, власти планировали купить препарат, который сможет связывать пыль на городских улицах. Он пояснял, что после обработки пыль переходит в состояние, в котором её можно убрать вакуумной или подметальной техникой.

В Ленинском районе Новосибирска начали испытывать новый раствор для обработки дорог — предполагается, что он поможет избавиться от пыли.

«Я, может, зря приоткрыл завесу тайны раньше, чем [её начали использовать].

Это первое испытание, которое ещё не выявило всех плюсов и минусов этой жидкости.

Но насколько я знаю, её выработали специально под Новосибирск. Поставлена была задача мэра департаменту транспорта, который должен найти решение проблемы, которая касается пыли», — объяснил он.

Конобеев уточнил, что впервые жидкость использовали на одной из улиц, которую обслуживает «ДЭУ Ленинского района».

«Параллельно же комитет по экологии мэрии должен был взять образцы получившейся смеси, чтобы изучить её свойства и качества, которые могут на экологию влиять», — говорит Конобеев.

В конце июня новосибирские улицы ко Дню города помыли шампунем — пока это эксперимент, который провели только на нескольких магистралях. По словам властей, это сделало улицы чище и улучшило сцепление колёс с дорогой.