Спасатели по верёвкам спустились в квартиру на 4-м этаже, чтобы снять с подоконника детей

Помимо МАСС на месте работали полиция и скорая помощь
Фото: Александр Ощепков / НГС
Спасатели МАСС залезли в квартиру на четвёртом этаже в Центральном районе Новосибирска, чтобы снять с подоконника маленьких детей — для этого спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение.
По информации спасателей МАСС, вызов на пульт дежурного поступил около 20:12 накануне вечером, 4 августа, на улице Лермонтова.
«Заблокирована дверь, в окне 4-го этажа с открытой форточкой стоит ребёнок. С помощью альпснаряжения доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружены дети, мальчик 2014 года рождения и девочка 2015 года рождения. Дети переданы сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой медицинской помощи», — говорится в официальной группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин, во время спасательной операции родителей детей дома не было.
«Прохожие и соседи заметили, что дети стоят на окне и кидают в форточку игрушки, игрались. Родителей в квартире не было. Мы дверь открыли, на месте были сотрудники полиции и скорая помощь. Мама подошла в процессе. Дети были переданы родителям и сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств», — рассказал Дмитрий Фокин.
На днях спасатели сняли с подоконника третьего этажа в Дзержинском районе города двухлетнюю девочку — её отец спал в соседней комнате.