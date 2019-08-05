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Спасатели по верёвкам спустились в квартиру на 4-м этаже, чтобы снять с подоконника детей

Дети стояли на краю окна и выкидывали на улицу игрушки

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Помимо МАСС на месте работали полиция и скорая помощь

Помимо МАСС на месте работали полиция и скорая помощь

Фото: Александр Ощепков / НГС

Спасатели МАСС залезли в квартиру на четвёртом этаже в Центральном районе Новосибирска, чтобы снять с подоконника маленьких детей — для этого спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение.

По информации спасателей МАСС, вызов на пульт дежурного поступил около 20:12 накануне вечером, 4 августа, на улице Лермонтова.

«Заблокирована дверь, в окне 4-го этажа с открытой форточкой стоит ребёнок. С помощью альпснаряжения доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружены дети, мальчик 2014 года рождения и девочка 2015 года рождения. Дети переданы сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой медицинской помощи», — говорится в официальной группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин, во время спасательной операции родителей детей дома не было.

«Прохожие и соседи заметили, что дети стоят на окне и кидают в форточку игрушки, игрались. Родителей в квартире не было. Мы дверь открыли, на месте были сотрудники полиции и скорая помощь. Мама подошла в процессе. Дети были переданы родителям и сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств», — рассказал Дмитрий Фокин.

На днях спасатели сняли с подоконника третьего этажа в Дзержинском районе города двухлетнюю девочку — её отец спал в соседней комнате.

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КОММЕНТАРИИ (20)

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5 авг 2019 в 11:39

Соседи, а за ними и спасатели, предположили, что дети могут вылезти в форточку? Или автоведру соседей прилетело игрушкой, вот они и всполошились?

5 авг 2019 в 12:01

"...Дети переданы сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой медицинской помощи», — говорится в официальной группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».
... Дети были переданы родителям и сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств», — рассказал Дмитрий Фокин." - МАСС сам с собой договориться не может о том, кому же были переданы дети?
Да и зачем вообще было ехать на вызов из-за находящихся В КВАРТИРЕ за окном лишь с форточкой детей, всего лишь кидающих вниз игрушки? Не самокаты же тяжелые они в форточку выбрасывали, чтоб покалечить кого-то было возможно. Да и мать их пришла во время "спасательной" операции, значит просто в магазин на 15-30 минут выходила. Оставить детей 4 и 5 лет одних на такое время, при условии отсутствия возможности для них поиграться с огнем, - вообще не критично и нормально.

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5 авг 2019 в 11:56

Безалаберная какая-то мама..