Спасатели по верёвкам спустились в квартиру на 4-м этаже, чтобы снять с подоконника детей

Спасатели МАСС залезли в квартиру на четвёртом этаже в Центральном районе Новосибирска, чтобы снять с подоконника маленьких детей — для этого спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение.

По информации спасателей МАСС, вызов на пульт дежурного поступил около 20:12 накануне вечером, 4 августа, на улице Лермонтова.

«Заблокирована дверь, в окне 4-го этажа с открытой форточкой стоит ребёнок. С помощью альпснаряжения доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружены дети, мальчик 2014 года рождения и девочка 2015 года рождения. Дети переданы сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой медицинской помощи», — говорится в официальной группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».