На отремонтированной Фабричной переделают плохой асфальт

На улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска, которую ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», уложили некачественный асфальт — подрядчика попросили его переделать.



«Сейчас там ведётся замена асфальтового слоя, — сообщил сегодня, 5 августа, во время оперативного совещания в правительстве региона замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. — Подрядчик идёт на наши требования».



Мэр Анатолий Локоть отметил, что после проверки подрядчик действительно не стал спорить с замечаниями. «Поскольку там работы шли в опережающем плане, то мы ожидаем, что всё будет в графике», — сказал мэр.

