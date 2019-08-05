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Дороги и транспорт

На отремонтированной Фабричной переделают плохой асфальт

Чиновники проверили дорогу после ремонта и попросили подрядчика сделать асфальт заново

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Выяснилось, что новый асфальт не соответствует требованиям&nbsp;

Выяснилось, что новый асфальт не соответствует требованиям 

Фото: читатель НГС

На улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска, которую ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», уложили некачественный асфальт — подрядчика попросили его переделать.

«Сейчас там ведётся замена асфальтового слоя, — сообщил сегодня, 5 августа, во время оперативного совещания в правительстве региона замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. — Подрядчик идёт на наши требования».

Мэр Анатолий Локоть отметил, что после проверки подрядчик действительно не стал спорить с замечаниями. «Поскольку там работы шли в опережающем плане, то мы ожидаем, что всё будет в графике», — сказал мэр.

В этом году в Новосибирске отремонтируют 17 километров дорог, в том числе километровый участок Красного проспекта от Максима Горького до Колыванской.

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КОММЕНТАРИИ (24)

5 авг 2019 в 12:01

А на Димитровском мосту когда поменяют некачественный асфальт, уложенный в прошлом году, который через месяц весь вздулся? Или ждут когда гарантия закончится

Клоун
5 авг 2019 в 12:32

Зачем нам в уши льют про плохой асфальт? Отличный там асфальт и в первый раз положили, только из-за несогласованности чьих-то действий его пришлось следом тут же вскрывать для ремонта теплосетей... И вот теперь виновных в этой несогласованности пытаються прикрыть "плохим" асфальтом!

С Фабрички
5 авг 2019 в 12:01

Это как понимать? Раз СГК копает, то надо объявить сделанное "плохим", чтобы не терять лицо? Или сейчас ещё раз уложат, СГК раскопает оставшийся и тогда будут укладывать в третий раз?