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Спорт

Роман Власов победил венгерского борца в Дортмунде

Все российские участники турнира возвращаются домой с медалями

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Роман Власов одержал уверенную победу в Германии&nbsp;— через месяц ему предстоит борьба за медали на чемпионате мира

Роман Власов одержал уверенную победу в Германии — через месяц ему предстоит борьба за медали на чемпионате мира

Фото: скриншот Deutscher Ringer-Bund / youtube.com

Капитан сборной России по греко-римской борьбе, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов одержал победу на международном турнире в немецком Дортмунде — соревнования завершились вечером 4 августа. 

Новосибирец Роман Власов встретился в финале с борцом из Венгрии Золтаном Леваи в весовой категории до 77 килограммов. Бой закончился со счётом 5:1 в пользу Власова.

Канал Deutscher Ringer-Bund / youtube.com

Сейчас Роман Власов продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдёт с 14 по 22 сентября в столице Казахстана Нур-Султане, а после он планирует получить лицензию и участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио. 

Кроме спортивной карьеры, в последние годы Власов начал заниматься социальными проектами. В конце мая олимпиец рассказал, что стал соучредителем благотворительного фонда «Время», который будет помогать тяжелобольным детям — вместе  с командой фонда он посетил детское онкогематологическое отделение в Краснообске.

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ТЕГИ

греко-римская борьбаРоман Власов

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КОММЕНТАРИИ (8)

Алекс 54
5 авг 2019 в 12:12

Будущий депутат подрастает. Приёмник нынешнего борца!

Ага
5 авг 2019 в 12:34

Такой спортсмен и еще не в ГосДуме?

Фото пользователя
5 авг 2019 в 13:05

Отлично... Мой воспитанник...