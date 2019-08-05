Роман Власов победил венгерского борца в Дортмунде

Роман Власов одержал уверенную победу в Германии — через месяц ему предстоит борьба за медали на чемпионате мира

Капитан сборной России по греко-римской борьбе, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов одержал победу на международном турнире в немецком Дортмунде — соревнования завершились вечером 4 августа. Новосибирец Роман Власов встретился в финале с борцом из Венгрии Золтаном Леваи в весовой категории до 77 килограммов. Бой закончился со счётом 5:1 в пользу Власова.



Канал Deutscher Ringer-Bund / youtube.com

Сейчас Роман Власов продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдёт с 14 по 22 сентября в столице Казахстана Нур-Султане, а после он планирует получить лицензию и участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио.