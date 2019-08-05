Суд выносит приговор водителю «Тойоты», который впечатал полицейского в столб

Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, днём 24 апреля 2018 году на улице Дуси Ковальчук полицейские обратили внимание на припаркованную «Тойоту Спринтер» с тремя мужчинами в салоне, у которых было сканирующее устройство. Полицейские заинтересовались происходящим, поскольку похожая по приметам машина проходила по уголовным делам о кражах из автомобилей. Два офицера отправились к «Тойоте», они громко произнесли «Полиция!», один из них предъявил служебное удостоверение. После этого водитель резко тронулся с места.
«Держась за правую дверь, сотрудник полиции потребовал остановиться, но, игнорируя законное требование, находившийся за рулём мужчина продолжал движение и умышленно ударил полицейского о бетонное основание опоры линии электропередачи. После этого машина с места преступления скрылась», — рассказывали в полиции.
Как прежде сообщали в Заельцовском районном суде, который избирал меру пресечения для водителя, полицейский получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа.
Заседание суда началось в 11:15, из текста приговора следует, что Кирилл Алейников ранее не судим. Сейчас судья зачитывает фабулу обвинения.
Подсудимый свою вину не признал
Наш корреспондент Ольга Хмелевская передаёт из зала суда, что подсудимый свою вину не признал. Согласно его показаниям, он принял подошедших к машине сотрудников полиции за коллекторов.
Умысла посягать на жизнь полицейского у водителя не было — он просто утратил контроль над управлением: после удара о бордюр колесо заблокировалось. Всё произошло в считанные секунды, следует из показаний Кирилла Алейникова.
Судья перешла к показаниям коллеги пострадавшего полицейского, который в тот день вместе с ним проводил профилактическую операцию «Район». По словам свидетеля, у одного из мужчин, сидевших в припаркованном авто, было устройство, похожее на сканер.
После того как сотрудники начали кричать «Полиция!» и показали служебное удостоверение, в салоне машины началась паника. Когда полицейский зацепился за дверь машины, из неё послышались крики: «Скидывай» или «Сбрасывай».
После того как сотрудник полиции ударился о столб, машина отъехала. Сидевшие в салоне выскочили на улицу и побежали в разные стороны.
Постепенно в суде рассказывают о новых подробностях дела. Например, о том, что при осмотре «Тойоты» сотрудники нашли рацию, настроенную на полицейскую волну.
Кириллу Алейникову грозит реальный срок.
Судья приводит детализацию телефонных звонков свидетеля, который был в машине вместе с Алейниковым, передаёт наш корреспондент из зала суда.
Суд признал Кирилла Алейникова виновным
Суд считает несостоятельными показания подсудимого о том, что он потерял контроль над управлением, так как даже в этом случае он мог затормозить.
Согласно тексту приговора, у подсудимого Кирилла Алейникова нет никаких психических расстройств. В момент совершения преступления он был вменяем.
Суд квалифицирует действия подсудимого по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.
Кириллу Алейникову дали 12 лет колонии строгого режима
Новосибирский областной суд приговорил Кирилла Алейникова к 12 годам колонии строгого режима. В срок отбытия наказания осуждённому зачтут то время, которое он уже провёл в СИЗО. Помимо этого, он должен выплатить 300 тысяч рублей пострадавшему полицейскому, чтобы компенсировать моральный вред.
При вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства, в числе которых отсутствие судимостей, молодость подсудимого и маленький ребёнок на его иждивении.
«Считаем данный приговор абсолютно незаконным, несправедливым, — сообщила корреспонденту НГС адвокат осуждённого Елена Тюшнякова. – Вина Алейникова не доказана в совершении этого особо тяжкого преступления. Более того, есть доказательства того, что автомобиль после наезда на бордюр был в неисправном техническом состоянии, что подтверждается заключением автотехнической экспертизы. Также отсутствует какой-либо мотив совершения данного преступления, потому что Алейников ранее не судим, он никаким образом с преступным сообществом связан не был. Ни в автомобиле, ни в доме в ходе обыска не было обнаружено чего-то запрещённого. <...> Более того, сотрудники [полиции] находились без формы, сам потерпевший Твердохлеб не предъявлял служебного удостоверения, что установлено материалами уголовного дела, и никакого неприязненного отношения у Алейникова к человеку, которого он впервые видел, естественно, не было и возникнуть не могло. Поэтому мы сейчас, естественно, будем готовить апелляционную жалобу и подавать её в Верховный суд Российской Федерации».
Адвокат Кирилла Алейникова настаивает на том, что автомобиль был неисправен после наезда на бордюр, а пострадавший полицейский держался за руль.
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