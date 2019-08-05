Суд выносит приговор водителю «Тойоты», который впечатал полицейского в столб

Ударившийся о столб полицейский получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа

В Новосибирске завершается суд над водителем «Тойоты Спринтер» Кириллом Алейниковым, который весной 2018 года придавил полицейского к бетонному столбу в Заельцовском районе.



Только что в Новосибирском областном суде началось оглашение приговора.

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