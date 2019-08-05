Дом в центре Новосибирска сделал платным въезд во двор

В центре Новосибирска с жильцов одного из домов на Красном проспекте стали требовать плату за проезд во двор.

Об этом в редакцию НГС сообщила жительница дома на Красном проспекте, 64 Ирина.

«Был установлен шлагбаум на придомовой территории. Всегда шлагбаум открывался с брелоков, но на днях всем жильцам брелоки отключили и предложили сдавать деньги за въезд во двор, без какого-либо голосования. Это вопиющая ситуация в центре города», — написала она.

Как объяснили корреспонденту НГС в ТСЖ «Защитник-1», которое занимается обслуживанием этого дома, деньги с жильцов действительно собирают за въезд, но пока никто не спешит их сдавать. При этом в ТСЖ отказались называть сумму, которую потратили на восстановление работоспособности шлагбаума.