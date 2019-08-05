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Дороги и транспорт

Дом в центре Новосибирска сделал платным въезд во двор

В ТСЖ уверяют, что таким образом собирают деньги за ремонт шлагбаума

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По словам руководителя ТСЖ, жильцы пока не спешат сдавать деньги за ремонт шлагбаума

Фото: читательница НГС Ирина

В центре Новосибирска с жильцов одного из домов на Красном проспекте стали требовать плату за проезд во двор.

Об этом в редакцию НГС сообщила жительница дома на Красном проспекте, 64 Ирина. 

«Был установлен шлагбаум на придомовой территории. Всегда шлагбаум открывался с брелоков, но на днях всем жильцам брелоки отключили и предложили сдавать деньги за въезд во двор, без какого-либо голосования. Это вопиющая ситуация в центре города», — написала она.

Как объяснили корреспонденту НГС в ТСЖ «Защитник-1», которое занимается обслуживанием этого дома, деньги с жильцов действительно собирают за въезд, но пока никто не спешит их сдавать. При этом в ТСЖ отказались называть сумму, которую потратили на восстановление работоспособности шлагбаума.

«Шлагбаум этот сломали. Ребят-то много по городу ходит разных. Этот вот сломали, короче говоря. 

Всё, что можно было, сняли. Поэтому его сейчас восстановили. А на восстановление нужны деньги.

<...> [Сколько нужно заплатить жильцам за восстановление?] Вы знаете, у нас по городу работает много фирм, и если назвать вам какую-то сумму, то можно обмануть на 150%. Кто-то за 35 тысяч, кто-то за 30. <...>. А кто-то из жильцов 64-го дома этот вопрос решать-то и не желает. Недовольство высказывать, высказывают, а чтобы принять решение в проблеме — не спешат», — заметили в ТСЖ, не назвав точной платы за въезд во двор дома.  

В городе и области часто происходят конфликты из-за шлагбаумов. Так, например, летом 2018 года дачники из СНТ «Экспериментатор» под Новосибирском упёрлись в закрытый шлагбаум, когда попытались выехать со своих дач. Они долго старались выяснить, кто его установил, но в итоге просто демонтировали шлагбаум.

Аналогичный случай произошёл спустя несколько месяцев, но уже в городе — новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, известные как борцы с захватами городских парковок, обнаружили, что Заельцовский районный суд установил шлагбаум, который мешает проехать на территорию суда.

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КОММЕНТАРИИ (14)

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5 авг 2019 в 10:58

Вообще-то при голосовании за шлагбаум оговаривается и плата за его обслуживание, которую жильцы потом должны видеть в своих платежках, поэтому никаких дополнительных сборов быть не должно.<br /> Ну это если вынести за скобки тот факт, что шлагбаум во дворе - это абсурд и коррупция ©

Михаил
5 авг 2019 в 11:00

Так и не понял почему ТСЖ не озвучивает сумму за ВОССТАНОВЛЕННЫЙ шлагбаум.<br /> Жаловаться в ГЖИ на таких управленцев.

5 авг 2019 в 10:50

У нас вьезд во двор через два шлагбаума,и никогда в случае его поломки денег с жильцов не брали,всё ремонтируется за счёт средств ТСЖ.