Полицейские будут три дня расспрашивать прохожих о своей работе

Полицейские будут опрашивать прохожих три дня
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Полиция Новосибирска решила провести опрос среди горожан и выяснить, как они относятся к работе полицейских.
По информации пресс-службы областного ГУ МВД, проводить опрос будут несколько дней в Первомайском районе Новосибирска, а также в Болотнинском, Черепановском и Маслянинском районах области.
«Будут на улицах подходить к прохожим. Создана группа из 16 человек. Есть опросные листы, которые утверждены МВД России. Это всё по приказу министра внутренних дел, по всей России. 6, 8 и 14 августа будут проводиться опросы. Результаты [появятся] в течение месяца, как обработаем», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы новосибирской полиции Сергей Щекотин.
По его словам, полицейским нужно опросить не меньше 300 человек в каждом районе. Во время опроса у людей будут спрашивать об эффективности работы и уровне доверия к полиции.
Данные опроса полиция обещает учесть в работе по обеспечению безопасности, борьбе с преступностью и оказанию госуслуг.
«В прошлом году положительно оценили работу полиции около 90% опрошенных жителей Новосибирской области. Примерно столько же процентов составил показатель доверия граждан к органам внутренних дел», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В прошлом году новосибирская полиция выпустила памятку с рекомендациями для безопасных селфи — обозреватель НГС проверила, соблюдают ли сами полицейские эти правила.