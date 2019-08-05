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Полицейские будут три дня расспрашивать прохожих о своей работе

Для опроса населения в МВД создали специальную группу

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Полицейские будут опрашивать прохожих три дня

Фото: 54.мвд.рф 

Полиция Новосибирска решила провести опрос среди горожан и выяснить, как они относятся к работе полицейских.

По информации пресс-службы областного ГУ МВД, проводить опрос будут несколько дней в Первомайском районе Новосибирска, а также в Болотнинском, Черепановском и Маслянинском районах области.

«Будут на улицах подходить к прохожим. Создана группа из 16 человек. Есть опросные листы, которые утверждены МВД России. Это всё по приказу министра внутренних дел, по всей России. 6, 8 и 14 августа будут проводиться опросы. Результаты [появятся] в течение месяца, как обработаем», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы новосибирской полиции Сергей Щекотин.

По его словам, полицейским нужно опросить не меньше 300 человек в каждом районе. Во время опроса у людей будут спрашивать об эффективности работы и уровне доверия к полиции.

Данные опроса полиция обещает учесть в работе по обеспечению безопасности, борьбе с преступностью и оказанию госуслуг.

«В прошлом году положительно оценили работу полиции около 90% опрошенных жителей Новосибирской области. Примерно столько же процентов составил показатель доверия граждан к органам внутренних дел», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В прошлом году новосибирская полиция выпустила памятку с рекомендациями для безопасных селфи — обозреватель НГС проверила, соблюдают ли сами полицейские эти правила

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КОММЕНТАРИИ (26)

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5 авг 2019 в 10:08

Полиция в данный момент, против народа!

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5 авг 2019 в 10:06

Работа полицаев, это выполнение приказов князей, вот и всё работа.

соня
5 авг 2019 в 10:10

сколько? 90% оценили положительно? можете не тратить время на опросы и так нарисуете...