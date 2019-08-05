Полицейские будут три дня расспрашивать прохожих о своей работе

Полиция Новосибирска решила провести опрос среди горожан и выяснить, как они относятся к работе полицейских.

По информации пресс-службы областного ГУ МВД, проводить опрос будут несколько дней в Первомайском районе Новосибирска, а также в Болотнинском, Черепановском и Маслянинском районах области.

«Будут на улицах подходить к прохожим. Создана группа из 16 человек. Есть опросные листы, которые утверждены МВД России. Это всё по приказу министра внутренних дел, по всей России. 6, 8 и 14 августа будут проводиться опросы. Результаты [появятся] в течение месяца, как обработаем», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы новосибирской полиции Сергей Щекотин.