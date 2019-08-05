Фура сбила пешехода на Гусинобродском шоссе ночью: пострадавший попал в реанимацию

Ночью 5 августа в Новосибирске на Гусинобродском шоссе пешеход попал под фуру — его увезли в реанимацию.

«Водитель 1968 года рождения (51 год. — Прим.ред.) на автомобиле "Скания" с полуприцепом следовал по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Коминтерна в сторону улицы Зеленодолинская, напротив дома 41 по улице Гусинобродское шоссе при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на пешехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Артём Аверин.