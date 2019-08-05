5 августа понедельник
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 64.64
eur 71.71
  • 2 августа 2019

    Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?

    Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!

    Подробнее
    25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 64.64
eur 71.71

Все новости

Все новости
Происшествия

Фура сбила пешехода на Гусинобродском шоссе ночью: пострадавший попал в реанимацию

Пешеход переходил дорогу

Поделиться

2 363
12 Обсудить

Авария случилась недалеко от бывшей барахолки

Фото: Александр Ощепков / НГС

Ночью 5 августа в Новосибирске на Гусинобродском шоссе пешеход попал под фуру — его увезли в реанимацию.

«Водитель 1968 года рождения (51 год. — Прим.ред.) на автомобиле "Скания" с полуприцепом следовал по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Коминтерна в сторону улицы Зеленодолинская, напротив дома 41 по улице Гусинобродское шоссе при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на пешехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Артём Аверин.

Пешеход шёл по дороге вне зоны пешеходного перехода. После происшествия он попал в реанимацию. Его личность не установлена, на вид ему около 35 лет.

Авария случилась поздно ночью

Авария случилась поздно ночью

25 апреля на улице Трикотажной в Дзержинском районе Новосибирска грузовой автомобиль сбил пожилого мужчину — пострадавший погиб на месте

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

дтп с фурой

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (12)

Фото пользователя
5 авг 2019 в 09:40

На Гусинке, МЖК и Плющихинском водятлы гоняют, как бешенные. <br /> Особенно на светофоре и пешеходной дорожке возле гипермаркета Ленты и ТЦ Дружбы! <br /> Загорается на светофоре зеленый цвет, водятел несется, как угорелый! Куда несется? На пожар что ли? Чего минута спешки решит? Лишний раз аварию создаст, человека насмерть задавит. Водятлов надо лишать водительских прав пожизненно! Долой водятлов!

Фото пользователя
5 авг 2019 в 09:39

Водителю фуры -терпения и не паниковать.Где тут заметишь пешехода,ночью,посреди дороги, разгуливающего,как по бродвею, ещё и всего в черном(предположу),но так вот одевается,к сожалению большинство..

Фото пользователя
5 авг 2019 в 09:32

Надеюсь с водителем работает психолог? Такое пережить - травма на всю жизнь может остаться.