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В промзоне около разъезда Иня вспыхнул цех

На место выехали пожарные

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В здании располагается компания  «Спецразвитие»

Фото: читатель НГС

Утром в понедельник, 5 августа, в Первомайском районе Новосибирска загорелось здание компании по предоставлению услуг спецтехники «Спецразвитие».

По информации очевидцев, пожар случился на 2-й Складской, 4Б. 

«Сообщили ,что горит производственное помещение. Пока известно, что видно сильное задымление», — уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.

Пожарные приехали на место в 10:33.

Информация дополняется.

6 июля НГС рассказывал, как  в Кировском районе Новосибирска загорелось нежилое здание — из-за этого часть города затянуло дымом.

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