В промзоне около разъезда Иня вспыхнул цех

В здании располагается компания «Спецразвитие»
Фото: читатель НГС
Утром в понедельник, 5 августа, в Первомайском районе Новосибирска загорелось здание компании по предоставлению услуг спецтехники «Спецразвитие».
По информации очевидцев, пожар случился на 2-й Складской, 4Б.
«Сообщили ,что горит производственное помещение. Пока известно, что видно сильное задымление», — уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.
Пожарные приехали на место в 10:33.
Информация дополняется.
6 июля НГС рассказывал, как в Кировском районе Новосибирска загорелось нежилое здание — из-за этого часть города затянуло дымом.