Зоопарк заказал смотровые площадки для наблюдения за пятнистыми оленями

Предполагается, что всего будет две смотровые площадки, над каждой из них будет крыша. Кроме того, из документов госзакупки следует, что каркас площадок будет сделан из брусьев хвойных деревьев, кровля будет выложена черепицей, а к площадкам будут вести лестницы с перилами.

Стоимость контракта — 1 миллион 293 тысячи рублей, сдать работы подрядчик должен будет не позднее 20 августа 2019 года.

Новосибирский зоопарк заказал смотровые площадки для посетителей, чтобы те смогли наблюдать за пятнистыми оленями.

В Новосибирский зоопарк первые пятнистые олени были привезены в 2000 году. За 17 лет в зоопарке родилось 50 детенышей.

В конце июля Новосибирский зоопарк начал подготовку к строительству вольеров для кустарниковых собак и земляных волков.