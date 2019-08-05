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Милота

Зоопарк заказал смотровые площадки для наблюдения за пятнистыми оленями

Для посетителей оборудуют две площадки

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Пятнистые олени содержатся в Новосибирском зоопарке 17 лет

Фото: zoonovosib.ru

Новосибирский зоопарк заказал смотровые площадки для посетителей, чтобы те смогли наблюдать за пятнистыми оленями.

Стоимость контракта — 1 миллион 293 тысячи рублей, сдать работы подрядчик  должен будет не позднее 20 августа 2019 года.

Предполагается, что всего будет две смотровые площадки, над каждой из них будет крыша. Кроме того, из документов госзакупки следует, что каркас площадок будет сделан из брусьев хвойных деревьев, кровля будет выложена черепицей, а к площадкам будут вести лестницы с перилами.

В Новосибирский зоопарк первые пятнистые олени были привезены в 2000 году. За 17 лет в зоопарке родилось 50 детенышей.

В конце июля Новосибирский зоопарк начал подготовку к строительству вольеров для кустарниковых собак и земляных волков.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Наталия
5 авг 2019 в 08:33

Лучше бы бурым медведям наконец-то нормальные вольеры сделали! Такие большие животные в клетушках сколько лет сидят, а у какого-то козла или птички-невелички столько места, что они там теряются!

Фото пользователя
5 авг 2019 в 08:48

Андрюха ну и как это понимать? Планировалось же за обезьянами

5 авг 2019 в 09:51

Сделайте площадки для наблюдения за наблюдающими за оленями :))