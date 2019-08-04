На Первом канале показали КВН с участием новосибирской команды из НГУ

Сегодня, 4 августа, в эфире Первого канала показали КВН с участием новосибирской команды из НГУ «Я обиделась» — это была 1/8 Премьер-лиги. На сцене сибирячки боролись с командами из разных городов: Москвы, Ростова-на-Дону, Королёва, Владивостока и Красноярска.



После выступления всех команд жюри выбрало три сборные, которые проходят дальше. После этого ведущий Александр Масляков предложил выбрать ещё несколько команд: «Десять команд у нас уже известны, [которые проходят дальше], вы можете добрать ещё две, максимум — четыре», — обратился ведущий к жюри.