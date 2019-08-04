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Развлечения

На Первом канале показали КВН с участием новосибирской команды из НГУ

Сибирячки выступали в 1/8 Премьер-лиги

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Женская сборная НГУ в эфире Первого канала

Фото: kvnofficial / Vk.com

Сегодня, 4 августа, в эфире Первого канала показали КВН с участием новосибирской команды из НГУ «Я обиделась» — это была 1/8 Премьер-лиги. На сцене сибирячки боролись с командами из разных городов: Москвы, Ростова-на-Дону, Королёва, Владивостока и Красноярска. 

После выступления всех команд жюри выбрало три сборные, которые проходят дальше. После этого ведущий Александр Масляков предложил выбрать ещё несколько команд: «Десять команд у нас уже известны, [которые проходят дальше], вы можете добрать ещё две, максимум — четыре», — обратился ведущий к жюри. 

После небольшого совещания жюри огласило результаты. Вадим Галыгин назвал команды, которые проходят в четвертьфинал, — в списке оказалась и сборная НГУ «Я обиделась». 

Новосибирская команда по случаю эфира с их участием пригласила своих болельщиков посмотреть выпуск в одно из заведений Бердска. 

«Это было очень приятно, но ещё приятнее было чувствовать вашу поддержку! Спасибо всем, кто пришёл, спасибо тем, кто не пришёл, но смотрел дома. Несмотря на то, что мы знали результат, всё равно было очень волнительно. Целуем!» — написали сибирячки на своей официальной странице во «ВКонтакте». 

Друзья и знакомые команды собрались, чтобы вместе посмотреть сегодняшний эфир&nbsp;

Друзья и знакомые команды собрались, чтобы вместе посмотреть сегодняшний эфир 

О том, что сибирячки будут выступать на Первом канале, стало известно ещё в январе — тогда информация появилась на официальном сайте КВН

ТЕКСТ

ТЕГИ

Я обиделасьКВНПремьер-лигаПервый канал

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КОММЕНТАРИИ (8)

_Точняк_
4 авг 2019 в 22:39

За название ,,Я обиделась,, квнщики должны поставить пузырь Павлу2016......
Ведь это он тут вечно обиженный......

с богаткова
4 авг 2019 в 22:34

ух какие, у нас в чопе нет таких.

Фото пользователя
4 авг 2019 в 22:33

Достойные барышни, в моем ЧОПе для них открыты вакансии.