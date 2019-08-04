Не проедешь: ДТП с участием двух машин перекрыло движение в центре Новосибирска

Сегодня вечером в центре Новосибирска произошло ДТП — водитель Nissan Bluebird Sylphy выезжал с парковки и въехал в стоящий на обочине автомобиль Toyota Mark II. В результате ДТП оказалась перекрыта дорога в сторону улицы Советской. Столкновение произошло на улице Ленина около дома №1.



Как сообщает «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» со ссылкой на очевидца, у одного из водителей отсутствует страховка. «Миром водители разойтись не смогли, так как, чтобы разойтись "миром" у одного из участников не было средств, а у кого-то и вовсе отсутствовала страховка», — сообщает паблик в социальной сети «Вконтакте».