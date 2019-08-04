4 августа воскресенье
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 1/10
usd 64.64
eur 71.71
  • 2 августа 2019

    Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?

    Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!

    Подробнее
    25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

    Подробнее
    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +26°С
Пробки 1/10
usd 64.64
eur 71.71

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Не проедешь: ДТП с участием двух машин перекрыло движение в центре Новосибирска

Один из водителей был невнимателен при выезде с парковки

Поделиться

285
2 Обсудить

Водитель белого Nissan слегка «подбил» стоящую Toyota

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сегодня вечером в центре Новосибирска произошло ДТП — водитель Nissan Bluebird Sylphy выезжал с парковки и въехал в стоящий на обочине автомобиль Toyota Mark II. В результате ДТП оказалась перекрыта дорога в сторону улицы Советской. Столкновение произошло на улице Ленина около дома №1. 

Как сообщает «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» со ссылкой на очевидца, у одного из водителей отсутствует страховка. «Миром водители разойтись не смогли, так как, чтобы разойтись "миром" у одного из участников не было средств, а у кого-то и вовсе отсутствовала страховка», — сообщает паблик в социальной сети «Вконтакте». 

Сегодня днём Lexus столкнулся с KIA на перекрёстке улиц Гурьевской и Кирова в Октябрьском районе Новосибирска — после удара внедорожник опрокинулся набок и отлетел в дерево.

ТЕКСТ

ТЕГИ

столкнулись автоперекрыли дорогуДТП в центре Новосибирска

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (2)

4 авг 2019 в 20:54

Так Марковник вроде как вторым рядом припаркован, не?
Илита может себе это позволить..

4 авг 2019 в 20:53

Так там и без этой аварии движение перекрыто бетонными блоками.