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Стиль и красота

Эффектная брюнетка из Новосибирска взяла титул и корону на конкурсе красоты в Москве

В конкурсе участвовало 24 девушки из России и Украины

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Красавица из Новосибирска на фотографии в синем платье

Фото: предоставлено Анастасией Воеводиной

Жительница Новосибирска Анастасия Воеводина приняла участие во всероссийском конкурсе красоты Miss Russian Diva TopModel — 2019. Сибирячка взяла титул Diva Shine — в качестве приза ей подарили корону. Всего в конкурсе выступало 23 красавицы из городов России и одна — из Украины.

Как рассказала Анастасия корреспонденту НГС, подготовка к конкурсу заняла неделю. 

«Мы жили в Подмосковье, в спа-отеле. К нам приезжал хореограф, участник проекта «ТАНЦЫ на ТНТ» Денис Снятинский, и мы репетировали ежедневно по 5–10 часов. Также приезжали психолог Наталья Толстая, продюсер Татьяна Велес — [они] проводили мастер-классы, как раскрыться на сцене. Всю неделю мы репетировали выходы и общались с психологами и бывшими участницами, титулованными моделями, набирались опыта», — рассказала Анастасия Воеводина.

Анастасия была единственной на конкурсе, кто представлял город Новосибирск

Анастасия была единственной на конкурсе, кто представлял город Новосибирск

По её словам, на сцене было три номера. Во время первого выхода все участницы в белых одинаковых платьях по очереди дефилировали. Второй выход был в купальниках — девушки должны были исполнить танец. В третьем номере девушки проходили на сцене в вечерних платьях.

После всех выполненных заданий на сцене красавица из Новосибирска взяла титул Diva Shine. «Эмоции зашкаливали. Больше всего эмоций было при выступлении, ведь сидело звёздное жюри и зрители в зале», — отметила Анастасия. 

В состав жюри входили участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков, финалистка конкурса «Мисс Вселенная — 2000» Светлана Горина, дизайнер Кристина Долматова и другие. 

Анастасия успела сделать селфи с участником телепроекта «Дом-2» Степаном Менщиковым

Анастасия успела сделать селфи с участником телепроекта «Дом-2» Степаном Менщиковым

Недавно другая жительница Новосибирска Кристина Гончарук победила на Международном конкурсе красоты для глухих Ms. Deaf International — она рассказала, что с начала подготовки к конкурсу верила в свои силы и была настроена на победу

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КОММЕНТАРИИ (15)

Анющка-Щлка
4 авг 2019 в 23:57

Лес горит, а они все свои бидоны показывают!

5 авг 2019 в 00:03

На фото не увидел ни одной красавицы. Затрудняюсь обьяснить этот парадокс, но есть догадки.

5 авг 2019 в 00:03

Красота большинства этих "красавиц" на любителя. Красота это эталон.
Не уродины - да, но назвать красавицами - нет!