Эффектная брюнетка из Новосибирска взяла титул и корону на конкурсе красоты в Москве

Жительница Новосибирска Анастасия Воеводина приняла участие во всероссийском конкурсе красоты Miss Russian Diva TopModel — 2019. Сибирячка взяла титул Diva Shine — в качестве приза ей подарили корону. Всего в конкурсе выступало 23 красавицы из городов России и одна — из Украины. Как рассказала Анастасия корреспонденту НГС, подготовка к конкурсу заняла неделю. «Мы жили в Подмосковье, в спа-отеле. К нам приезжал хореограф, участник проекта «ТАНЦЫ на ТНТ» Денис Снятинский, и мы репетировали ежедневно по 5–10 часов. Также приезжали психолог Наталья Толстая, продюсер Татьяна Велес — [они] проводили мастер-классы, как раскрыться на сцене. Всю неделю мы репетировали выходы и общались с психологами и бывшими участницами, титулованными моделями, набирались опыта», — рассказала Анастасия Воеводина.

Анастасия была единственной на конкурсе, кто представлял город Новосибирск Фото: предоставлено Анастасией Воеводиной

По её словам, на сцене было три номера. Во время первого выхода все участницы в белых одинаковых платьях по очереди дефилировали. Второй выход был в купальниках — девушки должны были исполнить танец. В третьем номере девушки проходили на сцене в вечерних платьях.

После всех выполненных заданий на сцене красавица из Новосибирска взяла титул Diva Shine. «Эмоции зашкаливали. Больше всего эмоций было при выступлении, ведь сидело звёздное жюри и зрители в зале», — отметила Анастасия. В состав жюри входили участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков, финалистка конкурса «Мисс Вселенная — 2000» Светлана Горина, дизайнер Кристина Долматова и другие.

Анастасия успела сделать селфи с участником телепроекта «Дом-2» Степаном Менщиковым Фото: предоставлено Анастасией Воеводиной