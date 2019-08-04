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Страна и мир

Умер российский певец и композитор Вилли Токарев

Он скончался на 85-м году жизни

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Вилли Токарев прославился среди русскоязычных эмигрантов в 1981 году

Фото: wikipedia.org

Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщил РИА «Новости» его сын.

Ранее источник издания Газета.ru сообщал об экстренной госпитализации Вилли Токарева. Это было еще в мае. Тогда сообщалось, что сам музыкант обратился в одну из московских клиник, и после обследования было принято решение о его госпитализации.

Причина смерти артиста не уточняется. О времени и дате прощания также сообщат позже.

Вилли Токарев родился в 1934 году на хуторе Чернышёв в Северо-Кавказском крае. Он прославился среди русскоязычных эмигрантов после выхода его пластинки «В шумном балагане», которая вышла в США в 1981 году. В девяностые годы Токарев вернулся в Россию. Наибольшую известность ему принесли такие песни, как «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна».

Видео: RusmusicRecords /  YouTube.com; Радио Шансон / YouTube.com
Фото: wikipedia.org

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КОММЕНТАРИИ (3)

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4 авг 2019 в 20:34

... однажды за радугой побежал как шальной...

Царствие небесное...

Тапочек президента.
4 авг 2019 в 20:33

Повезло мужику. У великих россиян и до 50 лет дожить не получается.