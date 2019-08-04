Умер российский певец и композитор Вилли Токарев

Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщил РИА «Новости» его сын.



Ранее источник издания Газета.ru сообщал об экстренной госпитализации Вилли Токарева. Это было еще в мае. Тогда сообщалось, что сам музыкант обратился в одну из московских клиник, и после обследования было принято решение о его госпитализации.



Причина смерти артиста не уточняется. О времени и дате прощания также сообщат позже.



Вилли Токарев родился в 1934 году на хуторе Чернышёв в Северо-Кавказском крае. Он прославился среди русскоязычных эмигрантов после выхода его пластинки «В шумном балагане», которая вышла в США в 1981 году. В девяностые годы Токарев вернулся в Россию. Наибольшую известность ему принесли такие песни, как «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна».