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usd 64.64
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Дороги и транспорт

«Подкинуло и перевернуло»: Lexus врезался в дерево на Гурьевской

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД

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На месте работают сотрудники ГИБДД

Фото: vk.com / avtospasrus

Днем 4 августа на Lexus столкнулся с KIA на перекрёстке улиц Гурьевской и Кирова в Октябрьском районе Новосибирска — после удара внедорожник опрокинулся набок и отлетел в дерево.

По информации аваркомов службы «Автоспас», авария случилась в 16:30.

«Lexus двигался по Гурьевской, со стороны Воинской, в сторону Зыряновской. KIA двигался по Кирова, со стороны Богаткова, в сторону Никитина. На перекрёстке, как пояснил водитель "КИА", он не увидел, что горит красный сигнал светофора, и допустил столкновение с "Лексусом". "Лексус" от удара подкинуло, перевернуло, и он влетел в дерево», — рассказали аваркомы «Автоспаса».

По их словам, водители и пассажир «Лексуса» получили ушибы и отказались от скорой. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Утром на Красном проспекте в Новосибирске иномарка сбила дорожного рабочего, врезалась в попутную машину и скрылась с места аварии, — ГИБДД объявила водителя в розыск.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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4 авг 2019 в 18:27

На фото видна колея по Локоть, но в мэрии конечно про неё не знают.

Фото пользователя
4 авг 2019 в 18:22

"он не увидел, что горит красный сигнал светофора" никогда такого не было. Даже боюсь спрашивать про пол водителя Kia.

4 авг 2019 в 18:15

Не увидел светофор, зато увидел сообщение в ватсапе.