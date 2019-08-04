«Подкинуло и перевернуло»: Lexus врезался в дерево на Гурьевской

На месте работают сотрудники ГИБДД
Фото: vk.com / avtospasrus
Днем 4 августа на Lexus столкнулся с KIA на перекрёстке улиц Гурьевской и Кирова в Октябрьском районе Новосибирска — после удара внедорожник опрокинулся набок и отлетел в дерево.
По информации аваркомов службы «Автоспас», авария случилась в 16:30.
«Lexus двигался по Гурьевской, со стороны Воинской, в сторону Зыряновской. KIA двигался по Кирова, со стороны Богаткова, в сторону Никитина. На перекрёстке, как пояснил водитель "КИА", он не увидел, что горит красный сигнал светофора, и допустил столкновение с "Лексусом". "Лексус" от удара подкинуло, перевернуло, и он влетел в дерево», — рассказали аваркомы «Автоспаса».
По их словам, водители и пассажир «Лексуса» получили ушибы и отказались от скорой. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
Утром на Красном проспекте в Новосибирске иномарка сбила дорожного рабочего, врезалась в попутную машину и скрылась с места аварии, — ГИБДД объявила водителя в розыск.