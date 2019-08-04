«Подкинуло и перевернуло»: Lexus врезался в дерево на Гурьевской

Днем 4 августа на Lexus столкнулся с KIA на перекрёстке улиц Гурьевской и Кирова в Октябрьском районе Новосибирска — после удара внедорожник опрокинулся набок и отлетел в дерево.

По информации аваркомов службы «Автоспас», авария случилась в 16:30.

«Lexus двигался по Гурьевской, со стороны Воинской, в сторону Зыряновской. KIA двигался по Кирова, со стороны Богаткова, в сторону Никитина. На перекрёстке, как пояснил водитель "КИА", он не увидел, что горит красный сигнал светофора, и допустил столкновение с "Лексусом". "Лексус" от удара подкинуло, перевернуло, и он влетел в дерево», — рассказали аваркомы «Автоспаса».