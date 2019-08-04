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«Разбивали стёкла»: очевидица рассказала о первых минутах после ДТП на Ордынской трассе

После удара один из автомобилей начал дымиться, а из-под капота полетели искры

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После удара «Ниссан» задымился, а из-под капота полетели искры

Фото: Людмила Солодова

Ночью в воскресенье на Ордынской трассе под Новосибирском столкнулись Nissan Sunny и Toyota Vistа — в аварии пострадали шесть человек. Очевидцы рассказали, что один из автомобилей после аварии задымился.

Как рассказала корреспонденту НГС очевидица Людмила Солодова, чтобы вытащить людей из заблокированных машин, пришлось разбивать стёкла.

«В машине "Виста" находились шесть человек. Травмы получили все, кроме водителя: у него лёгкий ушиб головы. У одной девушки слишком сильная черепно-мозговая травма, был разбит лоб. Её увезли в реанимацию, прооперировали, и сейчас она находится в коме. Второй молодой человек тоже в реанимации, его сразу увезли. [У него] тоже черепно-мозговая травма и перелом рёбер. Ещё у одной девушки перелом правой ноги и трещина тазовой кости», — рассказала Людмила Солодова.

Очевидцы тушили дымившееся авто и вытаскивали пострадавших&nbsp;

Очевидцы тушили дымившееся авто и вытаскивали пострадавших 

По её словам, водитель «Тойоты» отделался легким ушибом головы. Сибирячка рассказала, что в «Ниссане» находились два человека, которые тоже получили серьёзные травмы.

«Во второй машине было два человека: у водителя сломана нога и раздроблено колено, а у пассажира перелом бедра и подозрение на перелом рёбер», — добавила Солодова.

Водитель «Тойоты» попытался развернуться на Ордынской трассе с высокой скоростью.

очевидица Людмила Солодова

Чтобы вытащить людей из покорёженных машин, очевидцам пришлось разбивать стёкла огнетушителем и срывать двери

Чтобы вытащить людей из покорёженных машин, очевидцам пришлось разбивать стёкла огнетушителем и срывать двери

«Столкновение произошло лоб в лоб. Водитель "Ниссана" ехал примерно 80 км/ч. Он двигался в сторону Ордынки. Обе машины восстановлению не подлежат. Подушки безопасности сработали моментально в обеих машинах: они сразу лопнули от слишком сильного удара», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Людмила Солодова.

После удара «Ниссан» начал дымиться, а из-под капота полетели искры. Чтобы предотвратить возгорание, Людмила с мужем и соседями принялись тушить авто: огнетушитель они нашли в кафе неподалёку. Параллельно с этим очевидцы вытаскивали людей из заблокированной «Тойоты».

По информации полиции, водитель «Тойоты» не убедился в безопасности поворота, что и привело к аварии

По информации полиции, водитель «Тойоты» не убедился в безопасности поворота, что и привело к аварии

«Как могли извлекали: в "Висте" двери были заблокированы, пришлось разбивать заднее правое стекло огнетушителем. Потом выдернули дверь, не помню, чем, и уже через водительское сиденье остальных вытаскивали. И пожарных, и скорую, и реанимацию вызывали мы», — рассказала Людмила Солодова.

В полиции сообщили, что у водителя Toyota Vistа не было водительских прав, а после аварии он отказался от медицинского освидетельствования. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства ДТП.

В конце июля в перевернувшейся машине пострадали трое детей — их удалось спасти, а водитель погиб.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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4 авг 2019 в 17:29

Посадить водителя без документов! Полюбому был пьяный

Фото пользователя
4 авг 2019 в 17:19

"....В машине "Виста" находились шесть человек..."

Тоже не святые...
Налицо нарушение правил перевозки пассажиров водителем.
В 5-и местную машину и 6 человек.
Как они пристегнуты были?!

Евлампий
4 авг 2019 в 17:42

1. Опасные на трассе праворульки;
2. Слабые никчёмные двигатели на японцах и корейцах (а зачем тебе мощное авто, ты где гонять собрался?);
3. Как водители граждане нашей страны никакие. Поездил на авто в других странах, есть с чем сравнивать;
4. Вор*ё у власти, которое дорогами вообще не занимается. Я в Турции намотал порядка 2к км, безопасность дорог там на совершенно недосягаемом для нас уровне, даже в горах.