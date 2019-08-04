«Разбивали стёкла»: очевидица рассказала о первых минутах после ДТП на Ордынской трассе

Ночью в воскресенье на Ордынской трассе под Новосибирском столкнулись Nissan Sunny и Toyota Vistа — в аварии пострадали шесть человек. Очевидцы рассказали, что один из автомобилей после аварии задымился.

Как рассказала корреспонденту НГС очевидица Людмила Солодова, чтобы вытащить людей из заблокированных машин, пришлось разбивать стёкла.

«В машине "Виста" находились шесть человек. Травмы получили все, кроме водителя: у него лёгкий ушиб головы. У одной девушки слишком сильная черепно-мозговая травма, был разбит лоб. Её увезли в реанимацию, прооперировали, и сейчас она находится в коме. Второй молодой человек тоже в реанимации, его сразу увезли. [У него] тоже черепно-мозговая травма и перелом рёбер. Ещё у одной девушки перелом правой ноги и трещина тазовой кости», — рассказала Людмила Солодова.